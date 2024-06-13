基隆女童軍走讀地方特色 將製作雙語地圖讓遊客深度遊

基隆市女童軍會今天在國門廣場舉行女童軍節慶祝大會，結合世界海洋日議題，規畫基隆港、和平島與八斗子三地近海走讀路線，讓女童軍深刻體驗。女童軍將與文化局合作，將走讀路線製作成雙語地圖，讓外籍遊客深度了解基隆。

基隆是海港城市，倡導海洋保育及環境永續，藉由近海走讀活動，讓女童軍走出戶外接觸大自然，深度認識基隆在地海港風貌及文史內涵，使童軍活動與基隆特色產生緊密連結。

基隆市女童軍會理事長林麗蟬說，近百名女童軍實地走訪基隆港、和平島與八斗子三地路線，深入了解當地的經濟活動、參觀歷史古蹟、親身體驗導覽解說與手作課程，並運用童軍所學技能制定出詳細的旅程規畫表，提出改善想法，使這些路線更具知性與環境友善，將這份影響力傳遞給所有當地居民與來到基隆的訪客。

獲選績優女童軍包括武崙國中羅怡茹、八斗高中王韻嵐，以及基隆市女童軍會優秀女童軍的成功國小呂玟儀、暖江國小杜胤旂、五堵國小黃苡甄、隆聖國小莊詠晴、明德國中廖以蓁、八斗高中國中部杜育葶等。