宜蘭至羅東鐵路高架化過環評 縣府：全力拚2034通車

宜蘭到羅東鐵路高架化計畫昨通過環境影響評估，剩下綜合規畫審議，鐵道局盼年底報行政院核定。宜蘭縣府表示，縣民殷切盼望鐵路高架化盡速興建，請交通部加速，縣府也會全力配合，力拚2034年通車，宜蘭立委陳俊宇也希望2年內順利動工。

環境部環境影響評估委員會昨開第14次會議，討論宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，決議無須進行第二階段環評，直接通過審查；交通部長李孟諺今天赴立院報告，表示後續流程可以加快，鐵道局說明，下半年爭取提報綜合規畫，若年底獲政院核定，明年設計規畫，後年有機會動工。

宜蘭縣政府表示，本次鐵路高架化區段為四城站南端到冬山站北端，全長15.845公里，包含宜蘭站到二結站已高架化的4.23公里；沿線的宜蘭站、二結站、中里站與羅東站將改建為高架車站，並增加宜蘭新站，完工後，消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，也打通前後站生活圈阻隔。

縣長林姿妙表示，縣府會全力配合各項事宜，讓宜蘭人引頸期盼的高架工程盡速完成，也請交通部加速綜合規畫審議程序，力拚今年底陳報行政院核定，2034年完工通車。

陳俊宇說，鐵路高架化不僅讓民眾更加安全通行，最重要的是整合東西向城市的縫合，期待完工後，帶動宜蘭城市發展；今日立院交通委員會質詢時，李孟諺已承諾會加快進度，陳俊宇希望能如期在2年內動工，讓宜蘭交通黃金十年順利進行。