基隆市公車路網將優化 研議其他客運業者加入可行性

基隆公車處長期虧損，議員今天在議會指出，現行市公車最大的問題就是班班都進市中心的循環站繞行，行駛方式效益很低，要求進行路線總檢討。市公車處表示，目前有延駛、繞駛、路線重疊、部分地區大巴無法進入等情況，已獲交通部補助將進行公車路網優化、績效改善，預計明年下半年完成，並研議開放其他客運業者進入市區經營的可行性。

基隆市的大眾運輸工具使用率名列全台第二，但基隆市公車處卻長期虧損，市府交通處向交通部公路局申請補助研究計畫，公路局補助200萬元，市府自籌150萬元配合款。今天議會審議此預算，交通處將透過此計畫進行市公車路網優化、績效改善。

市議員陳冠羽表示，基隆市公車最大的問題就是班班都進市區的循環站，現行路線，這樣的行駛方式效益很低，居住人口並非以市區為中心，不管安樂區、中正區到暖暖區，都有很多民眾居住熱點，如果只以現行路網進行研究，無法符合民眾的實際需求，建議市府能夠考慮公車路網的重新設計，透過轉乘等方式符合民眾的需求。

議員施偉政說，發車點和終點站要重新檢討，不一定要進入市中心，各區之間的橫向行駛，對基隆市民來說，或許是更為重要的，希望市府在這次的研究案中，能夠納入更完整的考量。

公車處長王圳宏說，此計畫預計今年下半年開始，明年下半年完成，公車處自2022年起便透過上下車刷卡建立資料庫，此次會利用此資料庫分析，做為評估公車路網效益的資料。

王圳宏指出，目前公車路網有延駛、繞駛、路線重疊、部分地區大巴無法進入等情況，市公車處的量能有限，透過這次的研究案，市府也將進一步評估未來是否進一步開放其他客運業者進入基隆市區經營路線。