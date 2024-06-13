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防猴害設施與資材補助 大增至每2公頃23萬元

中央社／ 台東縣13日電
台灣獼猴族群數量多，時常造成農害，農業部今年增加多項補助方案。本報資料照片
台灣獼猴族群數量多，時常造成農害，農業部今年增加多項補助方案。本報資料照片

為防農作受野生動物危害影響收成，農業部今年增加多項補助方案，新架設防猴電牧器電圍網補助經費由每2公頃補助新台幣12萬元增至最高23萬元，農民可向當地鄉鎮公所提出申請。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，為防止農作遭受野生動物危害影響收成，林業及自然保育署自民國105年起即補助地方政府輔導農民可設置防治獼猴、山豬等侵擾的電牧器電圍網，以降低農損。

今年2月21日起，農業部修正補助方案內容，增加了多項補助項目，包括新增補助架設工資、資材維修補助、單獨補助新購電牧器及電壓檢測器以及新增補助架設防猴網罩及聲音驅趕器，而新架設防猴電牧器電圍網補助經費，已由原本每2公頃最高補助12萬元，增加至最高23萬元。

台東分署表示，與台東縣政府推廣防猴電牧器電圍網防治，自105年示範計畫推動至今年，已累計補助202件。電牧器電圍網申請條件為農地面積0.2至2公頃內皆可申請（超過2公頃者仍以2公頃計算），若個人農地未達0.2公頃，可與周邊農地申請聯合架設。

防猴設施與資材費用由中央、地方合計補貼農友最高達4分之3，以電圍網架設資材補助費用為例，也由原先每公尺補助279.5元大幅調高至445元。

台東分署表示，今年台東分署與台東縣政府前往延平鄉、太麻里鄉及東河鄉等3鄉，邀請農友前往已施作電圍網現場實地講解及宣導，截至3月止，防猴電牧器電圍網申請已有卑南鄉、延平鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、鹿野鄉及成功鎮計7鄉鎮共23件申請案。

台灣獼猴 農地 農業部 農民

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