傳愛花蓮助重建 台日國際扶輪親善會捐款1426萬
台日國際扶輪親善會今天拜會花蓮縣政府，捐助新台幣1426萬462元賑災募款給0403地震災害，希望讓這次受震災影響的鄉親們重建家園，早日回復正常生活。
花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，0403地震災後重建之路漫長且艱辛，許多民間企業、社團及宮廟紛紛慷慨解囊，展現人與人之間相互扶持精神；台日國際扶輪親善會今天拜會花蓮縣政府，並捐助1426萬462元賑災募款予0403地震災害，縣長徐榛蔚親自致贈感謝狀，代表花蓮鄉親表達誠摯謝意。
根據新聞稿，0403強震，花蓮紅、黃單建物累積逾百件，影響戶數計1949戶，許多民眾投入大半輩子心血的房屋被貼上紅黃單成危樓，面臨重建或耐震補強選擇，花蓮縣政府對於災損危險建物處理提出多元措施，包括租金補貼、旅宿短期安置補助、重建（購）住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、永久中繼屋等。
縣府表示，大地震造成的觀光與經濟衝擊更勝以往，對外交通更一度中斷，可能造成下半年景氣短時間無法恢復，導致各地遊客對花蓮旅遊仍有餘悸，花蓮縣政府積極推廣縣內旅遊補助，鼓勵各社團出團縣內旅遊住宿，更歡迎各地遊客走進花蓮旅遊購物，品嚐特色美食、體驗多樣豐富自然及人文美景。
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