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容積率不足…宜蘭新馬市地重劃只能蓋2樓 居民陳情

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳鎮新馬都市計畫內慶安段市地重劃區域，容積率90%到120%，居民不滿只能蓋1樓半到2樓高的房子，集體到縣府陳情。記者陳敬丰／攝影
宜蘭蘇澳鎮新馬都市計畫內慶安段市地重劃區域，容積率90%到120%，居民不滿只能蓋1樓半到2樓高的房子，集體到縣府陳情。記者陳敬丰／攝影

宜蘭蘇澳鎮新馬地區都市計畫有約85公頃住宅區，現行計畫僅有90%到120%容積率，蓋新房最高只能1樓半到2樓，居民不滿，都市計畫外的區域容積率都能達到180%，盼縣府比照辦理增加容積率；縣府表示，將函請內政部解釋能否變更，會積極協助縣民需求。

新馬都市計畫區位於利澤工業區以南、台9線以北的區域，面積約1000公頃，其中位於慶安段的自辦市地重劃區，面積約為85公頃，該區域2012年擬定為自辦市地重劃區域，審議委員會決定建蔽率60%、容積率120%，不願拆遷的保留戶若新建房屋，容積率則為90%。

根據建蔽率與容積率計算，重劃區新建建物若要完全使用建蔽率，最高只能蓋2樓，保留戶改建更只能蓋1樓半。居民賴小姐表示，她們從10年前自辦市地重劃計畫核定後，就不斷爭取，希望容積率能調高到180%，比照重劃區外的住宅，今年再次提出書面陳情，未獲回應，才一起到縣府陳情。

新城里長張義隆是這次陳情的帶隊者，他表示重劃區內環境良好，容積率卻比重劃區外還低，非常不合理，盼縣府還給居民合理容積率；居民賴先生說，若能提升容積率將是三贏局面，居民安居樂業、廠商有更大潛力開發社區，縣府更能因此吸引到優秀人才入住。

建設處長潘亮宇代表縣府收取陳情書，表示當年審議120%的容積率有其時代因素，如今時空背景已經改變，居民希望的180%容積率確實有合理之處，縣府也已收到居民提出的變更細部計畫書圖草案。

潘亮宇指出，目前市地重劃作業已經開始，按照市地重劃與都市計畫業務聯繫作業要點第6點，重劃作業期間不能任意變更都市計畫，縣府7月前將函請內政部解釋作業要點，能否配合重劃需求辦理變更；縣府也會啟動先期作業，審查計畫書圖的細部資料，以期盡快滿足縣民需求。

居民賴先生指出，容積率提升將達成三贏局面，居民、開發商、縣府都能因此受益。記者陳敬丰／攝影
居民賴先生指出，容積率提升將達成三贏局面，居民、開發商、縣府都能因此受益。記者陳敬丰／攝影
建設處長潘亮宇（右二）收取陳情書，承諾會積極協助變更容積率，目前正在審查細部資料，並函請內政部解釋法令。記者陳敬丰／攝影
建設處長潘亮宇（右二）收取陳情書，承諾會積極協助變更容積率，目前正在審查細部資料，並函請內政部解釋法令。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 容積率 都市計畫 重劃區

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