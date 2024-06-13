稻米不只鳥害 台東農民面臨猴子及山豬大軍入侵

台東今年第一期稻作即將收成，未料，東海岸農民近來發現稻田遭獼猴及山豬大舉入侵破壞，造成損失。有農民無奈表示，自己的稻作可能收成量不到一半，促請相關單位協助解決問題。縣府農業處表示，架設電圍網設施確實成本很高，對農民有些負擔，因此，縣府每年向農業部申請補助農民架設電圍網計畫，農民可向所在鄉鎮公所申辦補助，提供協助架設電圍網。

東海岸長濱鄉及東河鄉等地，近來農民巡田發現即將採收的稻作，被獼猴及山豬入侵破壞，整片稻穗倒伏，使用鞭炮炮炸或吹哨驅趕，都沒有效果，反而猴群愈聚愈多，破壞愈來愈大。

「要收成了，被破壞當然很心痛！」張姓農民說，若每天不顧的話，可能整片田都沒了，他現在和家人輪流顧田，只要有風吹草動，就叫喊或放鞭炮驅趕，鳥是還好，但獼猴和山豬就很頭痛。

另林姓農民氣憤的說，吃就算了，氣的是他們不是吃，而是在玩，不是把稻穗壓倒，就是連根拔起丟在一旁，自己的稻作可能收成不到一半，就知道這猴害和豬害問題嚴重，真的要正視。

農業處表示，對於整體野生動物族群數量大量增加，影響農作物的部分，這部分會持續跟農業部反映，希望在不影響生態發展下，能有找出一個比較有效的解決方式，來達到平衡共存。