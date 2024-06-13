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中橫錐麓隧道清坍搶通 兩塊數百噸巨石待破碎排除

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路錐麓隧道東口昨晨坍方，雙向交通阻斷超過1天，目前清坍完成，中午12時恢復通行。圖／公路局提供
台8線中橫公路錐麓隧道東口昨晨坍方，雙向交通阻斷超過1天，目前清坍完成，中午12時恢復通行。圖／公路局提供

台8線中橫公路錐麓隧道東口昨晨發生大規模坍方造成雙向交通受阻，公路單位積極清坍，今天上午11時已搶通，仍有兩塊數百噸重巨石待處理。搶修單位表示，中午12時起，戒護開放通行1小時，之後將繼續管制，進行巨石破碎排除作業。

錐麓隧道位在台8線174.8公里處，昨晨上邊坡坍落3800立方公尺土石，範圍長達100公尺，還不時有間歇性落石，且因現場路幅較窄，造成作業困難，公路局東區養護工程分局太魯閣工段調派人員機具，從東西兩端同步清坍，今天上午11時已經完成。

太魯閣工務段表示，後續還需整理路面、設置警示設施，將依原定期程，今天中午12時至下午1時採警戒方式開放通行。

工務段表示，災害路段東端還有兩顆分別重約500噸及200噸的大石頭，中午放行時段結束後，就會管制交通以破碎排除，接下來恢復原有每天3時段管制措施。

中橫東段167.7公里天祥至184.5公里處太魯閣口路段，6月份不分平假日，每天清晨7時、中午12時、下午4時30分，各放行1個小時，下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分起至隔天清晨7時夜間封閉，請用路人配合交維管制人員指揮，小心通過災區路段。

中橫公路 太魯閣 落石

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