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公車漏油釀10傷赴醫院探視致歉 謝國樑：加速老車汰換

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市因公車漏油釀10人受傷，市長謝國樑赴醫院探視傷者並致歉，表示將加速老舊公車汰換計畫。圖／取自謝國樑臉書
基隆市因公車漏油釀10人受傷，市長謝國樑赴醫院探視傷者並致歉，表示將加速老舊公車汰換計畫。圖／取自謝國樑臉書

基隆公車處一輛203路線公車，前晚11點多因老舊漏出大量機油，造成十多人摔車受傷，其中一名張姓熊貓外送員肋骨斷7根，民眾質疑相關單位處理慢半拍。市長謝國樑昨晚在臉書貼文，已前往醫院探視，他要向所有受到影響的市民再次表達歉意，加速老舊車輛的汰換計畫，並從根本上檢討並改善基隆的公共交通運輸系統。

謝國樑說，前晚基隆市發生一起「老舊公車漏油事件」，導致數名市民受傷，他對此事深感重視，並對受影響的市民表達誠摯的歉意。事故發生後，立即指示副市長邱佩琳前往醫院，代表市府探視並慰問傷者及其家屬。

議會閉會後，他親自前往醫院，與傷者及家屬面對面交流，並親自聽取他們的狀況與需求。基隆市政府將全力以赴負起責任，從根本上檢討並改善基隆的公共交通運輸系統。

謝國樑說，他已經指示公車處立即進行全面的車輛檢查和維修，並加速老舊車輛的汰換計畫，以防止類似事件再次發生。同時，也將強化司機和維護人員的培訓，確保每一位市民的出行安全。

市府已積極與相關部門合作，確保所有受傷者能獲得必要的醫療照顧和適當的保險理賠，為受影響的市民和家庭提供全面的支援。在此，他要向所有受到影響的市民再次表達深深的關切與歉意，並承諾市府將不遺餘力，確保一個安全、可靠的公共交通運輸系統。

公車 基隆 謝國樑

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