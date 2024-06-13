基隆5億2.0版電動車 藍綠吵翻表決通過

基隆市議會昨審議市府兩項青年電動車追加預算，2億元的3.0版不限廠牌補助最高6萬新方案獲通過，只刪600萬委辦費；至於5億元的2.0版不用汰舊、免做公益方案，因藍綠爭議不休，主席動用表決，在民進黨10名議員高喊「抗議」退席下，以15票比1通過此預算。

至於基隆市府編列3千萬元購置369輛電動車，其中164輛供區公所、里幹事使用，205輛則提供鄰長申請，創全國之先。綠營議員審查時指鄰長服務範圍步行可及，質疑合法性及必要性；藍營議員則指鄰長範圍有大有小，有其必要性。最後議會通過預算，但附帶決議，內政部核准後方可採購執行，市長謝國樑說，會等內政部函示清楚再辦理。

議會昨午先討論2億預算，為3.0版不限廠牌、一次性補助最高6萬。民進黨民進黨議員張顥瀚說，申請資格、條件一變再變，擺明是要議員背書；議員施偉政說，充電站不足可能成未來最大隱憂，環保局要有配套。

國民黨議員連恩典說，經調整申請量增加，未來可能有4.0版更符合民意。議員郭美秀表示，沒錢如何推廣電動車，一定要超前部署。

至於5億元的2.0版，藍綠更是爭議不休。民進黨議員鄭文婷說，不用汰舊造成資源浪費，完全悖離市長當初推出電動車的初衷。議員藍敏煌認為，政策是先見之明，批綠不該為反對而反對。

環保局長馬仲豪說，充換電站現有47站，已發文業者，發車數和充換電站數目要號能配合得上，「未來新方案會以汰舊為必要條件」。

藍綠議員爭議不休，議長童子瑋動用表決，現場26名議員，民進黨10名議員退席「抗議」，15名國民黨議員舉手贊成，1名無黨議員陳冠羽反對，以15票比1通過此預算。