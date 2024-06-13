中橫錐麓隧道東口坍方 中午搶通

台8線中橫公路錐麓隧道東口昨晨發生嚴重坍方，範圍約100公尺長、坍方土石量達3800立方公尺，公路局人員機具進駐搶修，但因持續有間歇性落石，預計今午搶通。公路局表示，已啟動「整體性地質地貌變異分析評估」，規畫觀察及分析中橫公路長期復建方案，以避災、離災為原則，提出可行的庇護改善方案。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，中橫174.8公里處錐麓隧道東口昨晨上邊坡坍方後，已從東、西兩端同步搶修清坍，因上邊坡仍有間歇性落石，增加搶修困難，預計今天中午恢復通行。

台8線大禹嶺以東路段因403地震嚴重受損，太魯閣工務段表示，中央匡列9.58億元投入復建，現有132.2公里慈恩、142.2公里新白楊、161.8公里迴頭彎、179.5公里白沙橋、182.7公里長春橋及183.6公里福德祠，共6處邊坡保護工程施工，預計年底完成。

180.5公里處寧安橋以西的邊坡保護工程受損面積較大且邊坡陡峭，已委託顧問公司，預計8月底前發包，明年底前完工。

長期方案將在172.2公里處九曲洞西口、173.5公里處九曲洞東口、174.8公里處錐麓、175.3公里處靳珩興建4座總長576公尺的明隧道。九曲洞西口新建56公尺的明隧道，上月底已上網公告；昨晨坍方致雙向交通阻斷的錐麓隧道東口明隧道長230公尺，已在細部設計，預計下月上網公告發包，4處明隧道預計後年底前完成。

太魯閣工務段表示，已啟動「整體性地質地貌變異分析評估」，進一步規畫觀察及分析中橫公路長期復建方案，以避災、離災為原則，提出可行的庇護改善方案。