綠議長動用表決讓藍市長電動車預算過關 童子瑋說原因

基隆市政府編列5億元的2.0版電動車預算，不用汰舊、公益方案，今天因藍綠議員爭議不休，民進黨籍主席議長童子瑋明知國民黨議員占多數，仍宣布表決，讓預算過關。讓人好奇議長的「立場」，童子瑋今晚在臉書說明，他在議事廳以議長身分主持議事，維持議事中立。但基隆是預算規模的二線城市，將寶貴預算在沒有「願景」的狀況下，直接轉為電動機車大放送，他難以苟同這樣的政策。

童子瑋表示，預算已經通過，但他想，沒有政策是不能修正的，未來，也持續會有電動機車的預算編列爭議，希望市政府妥善思考電動機車政策到底要帶領基隆市到怎麼樣的未來，保留政策的修正的機會與彈性，一起為基隆的好來負起責任。

童子瑋說，基隆預算有限，真的很有限，本次定期會，基隆市政府追加25億預算，電動機車政策就占7億元。其中5億預算的方案，已大大放寬申請年齡限制，且無需做志工，更無強制「汰舊換新」，可預期將直接增加基隆市的機車總體數量，並且與「環保」理念已經相去甚遠。電動機車政策4年內將編列達27.5億的預算，對基隆市的預算現狀來說，絕不是一筆小數字。

童子瑋認為，基隆才發生公車漏油的事故，基隆市公車處的公車老舊，近10年未汰換。而一輛低地板公車採購成本約500萬、電動公車約1千萬。電動機車的預算若能補助至公車處，能夠直接改善基隆市公車的服務現狀。

童說，三分之一的市民通勤到雙北工作的相對剝奪感，人行空間不足、馬路品質不佳、學生餐食服務待改進、長照預算與量能捉襟見肘、教育環境預算也匱乏，基隆的每一分錢都應該花的對得起下一代。