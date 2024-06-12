2.0版電動車破萬件14日起限量 議員諷不如換低地板公車

基隆市2.0版免汰舊、公益青年電動方案，自今年3月29日起受理申請，環保局今天表示，該方案每輛車體補助3萬3千元及月資費，到今天已受理超過1萬件申請，超乎預期，決定自14日採取限額，除安樂區每日可達30件外，其他區皆為每日限量20件，於6月28日前盡早申請，7月起開始，將重啟「汰舊換新」作為必要條件。

基隆市政府編列5億元的2.0版電動車預算，不用汰舊、公益方案，今天因藍綠議員爭議不休，主席議長童子瑋宣布表決，預算過關。

環保局今晚說明，3月29日起推出的全新方案，迄今已受理超過1萬件申請，成效優於預期，市府感謝廣大市民的踴躍申請與支持。針對預算額度及及廠商延伸服務量能，市府決議14日起，電動機車將進行每日收件控管，除安樂區每日可達30件外，其他區皆為每日限量20件。

此外，為加速中央所推動淨零碳排政策目標，市府提醒下半年開始將重啟「汰舊換新」作為必要條件，有意願申請電動機車，但無燃油機車可汰舊的民眾，請把握本月機會，於6月28日前儘早申請。

今天發生市公車老舊造成十多人摔傷事件，在議會也引發討論，議員許睿慈說，這次是老舊公車漏油惹禍，基隆還有這麼多老舊公車在路上跑，威脅著市民的安全。5億的電動車預算，不如換新的低底盤公車，目前已申請已有1萬1千多人，已經夠了，基隆還有更重要的其他市政要進行，下次定期會還要再吵電動車嗎，市長要有整體的規畫。

環保局長馬仲豪說，基隆市公益青年電動機車補助方案獲得熱烈回響，市府與環保局將持續精進公益青年電動機車政策的服務品質，成為全台減碳淨零綠生活的新典範。