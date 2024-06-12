基隆電動機車7億追加預算僅刪600萬 議長嘆「無願景大放送」難苟同

基隆市議會今天審查2筆青年電動機車追加預算共新台幣7億元，最終僅刪除600萬元後通過。議長童子瑋表示，市府將寶貴的預算在沒有「願景」下直接大放送，他難以苟同這樣政策。

基隆市政府發言人呂謦煒今晚表示，市府尊重議會審議結果，感謝議會支持市府重大政策續行，會致力達成既符合中央2050淨零碳排又有益市民福祉的政策目標。

童子瑋在臉書Facebook表示，基隆市政府這次追加25億元預算，電動機車政策就占7億元。其中，針對公益青年電動機車提出5億元追加預算（所謂2.0方案），另針對新購電動機車（3.0方案），市政府則提出2億元追加預算。

童子瑋說，這些方案，都已經大大放寬申請年齡限制，且無需做志工，更無強制「汰舊換新」（但提供汰舊換新的補助），可預期將直接增加基隆市的機車總體數量，並且與「環保」理念已經相去甚遠。

童子瑋表示，按照基隆市政府目前規劃，電動機車政策4年內將編列達27.5億預算，對基隆市的預算現狀來說，絕不是一筆小數字。

童子瑋說，基隆才剛發生公車漏油事故。基隆市公車處的公車老舊，近10年未汰換，而一輛低地板公車採購成本約500萬元、電動公車約1000萬元。電動機車的預算若能補助至公車處，能夠直接改善基隆市公車的服務現狀。

童子瑋表示，基隆城市發展早，人口高齡化，大多基礎建設都需要更新與現代化。1/3的市民通勤到雙北工作的相對剝奪感，人行空間不足、馬路品質不佳、學生餐食服務待改進、長照預算與量能捉襟見軸，將寶貴的預算在沒有「願景」的狀況下直接大放送，對這個城市是否有建設性的幫助，以個人身分難以苟同這樣的政策。