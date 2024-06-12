宜蘭太平山地震後人數減少2、3成 推暑期活動盼吸引人潮
地震重創東部觀光，宜蘭太平山國家森林遊樂區也不例外，地震後至今遊客數量減少2到3成，最慘時例假日1天甚至只有2、300人上山。林業保育署宜蘭分署推出夏季系列活動，包含賞鳥、觀星等，也提早開園、加開蹦蹦車班次，盼暑期人潮回流。
宜蘭分署森林育樂科指出，太平山遊樂區平常例假日每天約有1、2000人上山，地震後經常不到1000人，0403剛地震最慘的時候，1天甚至只有2、300人；近期遊客數量雖逐漸回升，與往年相比仍減少2到3成，僅住宿率較未受到影響，仍有9成以上。
森林育樂科表示，7月暑假開始是每年太平山的旺季，平地較為炎熱，加上大批學生放假，許多人衝山上避暑，前年7、8月湧入15萬人次，去年受到報復性出國旅遊影響，也有將近10萬人次；宜蘭分署每年都會推出夏季活動，今年更希望藉系列活動吸引遊客回籠，帶動當地觀光。
暑期主題活動分為4項，3場「星空導覽」觀賞夏季大三角與北斗七星，2場「晨間賞鳥趣」聆聽清晨鳥鳴，2場「夜探貓頭鷹」尋找明星鳥類灰林鴞；上述3項活動都是限住宿客參加，第4項「泰雅藝術周」展示原住民傳統文化則是免收費免報名。4項活動詳細資訊可參考太平山遊樂區官方網站。
為了因應夏季日出時間，宜蘭分署7月1日到8月31日每天上午4時提早開園，讓遊客可以趕在日出前上山觀日；蹦蹦車加開下午3時半的班次，每天共9班次，建議提早規畫，通常上午10時半前就會售罄車票；靠近入口的鳩之澤溫泉8月10日推出情人節活動，上傳照片可享50園折價優惠。
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