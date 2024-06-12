花蓮民宿訂房僅1成 宜蘭協會串聯西部縣市力挺觀光振興

403地震後花蓮觀光業蕭條，民宿訂房只剩1成5。宜蘭縣民宿協會串聯台南、桃園與新竹民宿協會45位業者，組團到花蓮旅遊，以行動支持花蓮觀光產業。今天業者們舉起紅布條，寫上加油打氣字句，更喊出「好玩不累、好住不貴、好吃不用排隊」口號，邀請遊客到花蓮觀光。

中華民國民宿全國聯合會副總會長陳勝樂表示，花蓮地震災情嚴重，觀光深受影響，而花蓮對東部觀光產業來說非常重要，伸出援手拉地方同業一把，於是大家相約到花蓮旅遊，促進觀光市場。

花蓮縣民宿理事長林徐則鈾表示，端午連假住房率約1成，目前暑假訂房只有1成5，與以前滿房相比是天壤之別；雖然振興方案陸續出爐，但蘇花公路況持續不穩定，幫助有限，影響外地遊客到東部旅遊的意願，現有10家業者暫時停業或歇業，這段期間只能努力改善硬體設施，盼旅客回流。

宜蘭縣民宿協會理事長林文正指出，宜花東屬旅遊廊帶，花蓮發生地震後，其他兩縣觀光受到衝擊，甚至常塞車的國道5號，已連續幾周提前解除周末高乘載管制，顯示旅遊人潮大幅減少，端午連假住房率較去年衰退近6成，暑假僅有1成，喊話觀光署第二波補助納入宜蘭。