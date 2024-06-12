【即時短評】謝國樑電動車政策變變變 完整配套及必要性才有民心

電動車是節能減碳未來的趨勢，基隆走在全國之先免費送青年電動車，4年要送5萬輛，全部經費27.5億，但申請資格、公益、汰舊條件一變再變，停車位、充電站配套也不足，值此拆樑行動之際，引發解除罷免危機聯想，尤其連鄰長都要發，雖說採申請制，但必要性備受質疑，市長謝國樑要贏回民心，不能只有大撒幣，配套一定要做足。

「免費送青年Gogoro」是謝國樑選前打得最響亮的政見，後來修正為同等級，上任後推動青年電動機車，最初的必要條件做公益、汰換舊車限制嚴苛，乏人問津，半年僅百件，今年3月大放寬，把公益、汰舊全改為非必要，年紀從25歲放寬到45歲，申請量因而暴增逾8千輛。

「市府衝出申請量後又改了」，如今被質疑配套和停車位不足，新方案要恢復汰舊為必要條件，且可自選廠牌，讓喜愛Gogoro的人可以如願。市府政策一變再變，民眾無所適從，傳出很多人想退訂選方案，改選新的，追根究底，可看出政策規畫不夠周全。

市府聲稱是滾動式檢討，但是值此罷免連署關鍵時刻，第二階連署已上達1萬7千份，離門檻3萬792票，情勢緊張了。條件一再放寬是讓市民有感，還是向罷免妥協？藍綠各有解讀，市民想問市長，當初公益、節能減碳的初衷堅持得下去嗎？

電動車是送給市民的私產，並不是用在公共建設，綠營才質疑「煙花式」的政策，基隆財政並非全國最優，一直喊窮，不必打腫臉充胖子。反觀基隆捷運才是基隆可長可久建設，未來發展的基石，但經費從48億暴增到72億，未來勢必還會持續增加，目前全由基金支付，但不要忘了，得逐年攤還，市長坦言電動車已排擠其他經費，算盤更應打得精準，不能債留子孫。

里長每天為里民奔波很多縣市都配發機車，市長要換成電動車地方豎起大姆指稱讚，但追加減預算又創全國之先，另配發鄰長每輛8萬元電動車，雖只是首波且採申請制，但必要性在哪裡？鄰長不是選舉產生，是由里長指派，步行可到的服務範圍，為免讓人有綁樁嫌疑，得更慎重。今天預算雖過，但要等內政部會給同意文並不樂觀。

民眾拿到免費電動車如「天上掉下來的禮物」，大家才發現停車位、充電站沒跟上，市府應有更全盤的規畫及配套，尤其必要性和政策的中心思想不能搖擺，政策要有完整性，不能拿滾動時檢討當藉口，遂行政治的目的。