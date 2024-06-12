關山設戰備跑道招反對 空軍辦3場說明會並問卷調查

空軍計畫將台9線拓寬工程的關山路段提升為戰備跑道，引起當地居民反對；空軍今天再度與地方意見領袖溝通，預計7月在關山鎮舉辦3場說明會，同時展開問卷調查。

公路局目前進行「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」，其中關山鎮路段規劃外環道繞過市區，拓寬原有東7線，國防部配合規劃提升為戰備跑道，引民眾反對。

包括空軍司令部等軍方人士及公路局人員多次與地方人士溝通，但均未取得共識。空軍台東志航基地人員今天再度拜訪關山鎮長彭成豐，表達將透過問卷調查民意，同時會舉辦3場全鎮說明會。

彭成豐昨天通知關山鎮里長、鄰長與鎮民代表，以及縣議員等意見領袖今天一起出席，表達堅決反對戰備跑道；今天說明會，到場人員一片反對聲音。

關山鎮德高里長楊昌隆表示，每公頃農地本來新台幣1000萬元，如今850萬就成交，國防部先放風聲就搞死民眾，屆時徵收又可省成本。

彭成豐表示，光是稻穀烘乾機14公尺高就有可能違反跑道旁的建築規定，「我們不是反對國防，但跑道的規定已經影響到人民生計，難不成要年長農民轉業？」、「目前判斷，戰備跑道應該是要蓋了」。

空軍與會人員表示，是否要蓋戰備道，都必須取得居民同意，有了共識才會有下一步動作，他們仍會持續向居民說明溝通，多聽在地意見。

軍方人士表示，將於7月1日、3日、9日的上午10時在關山鎮舉辦說明會，說明會前會發放問卷調查表，希望收集居民意見。