震後2個月中橫東段仍坍方路斷 公路局啟動地質地貌評估

中橫公路東段在強震後柔腸寸斷，即使震後不到2周已全線搶修清坍，事隔2個月，錐麓隧道東口今晨仍有超過3000立方公尺落石阻斷道路。針對台8線現有路廊，公路局啟動整體性地質地貌變異分析評估，行政院已匡列9億5800萬元搶修復建東段道路。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天說明台8線大禹嶺以東的東段震後復建進度，還有132.2公里慈恩路段、142.2公里新白楊路段、161.8公里迴頭彎路段、179.5公里白沙橋路段、182.7公里長春橋路段及183.6公里福德祠路段，共6處邊坡保護工程施工中，預計年底可以完成。

180.5公里處寧安橋以西的邊坡保護工程，因為受損面積較大，且邊坡陡峭，已委託顧問公司辦理設計原則及初設審查，預計8月底前發包，明年底前完工。

長期則將新建4處明隧道，包括172.2公里處九曲洞西口、173.5公里處九曲洞東口、174.8公里處錐麓、175.3公里處靳珩，總長576公尺。其中九曲洞西口要新建56公尺長的明隧道，進度較快，上月底已上網公告；今晨坍方致雙向交通阻斷的錐麓隧道東口，也計畫興建230公尺長的明隧道，已在細部設計階段，預計下個月就可上網公告發包，4處明隧道工程都預計後年底前完成。