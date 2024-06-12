快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

震後2個月中橫東段仍坍方路斷 公路局啟動地質地貌評估

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路東段的錐麓隧道東口今晨嚴重坍方，雙向交通阻斷。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段的錐麓隧道東口今晨嚴重坍方，雙向交通阻斷。圖／公路局提供

中橫公路東段在強震後柔腸寸斷，即使震後不到2周已全線搶修清坍，事隔2個月，錐麓隧道東口今晨仍有超過3000立方公尺落石阻斷道路。針對台8線現有路廊，公路局啟動整體性地質地貌變異分析評估，行政院已匡列9億5800萬元搶修復建東段道路。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天說明台8線大禹嶺以東的東段震後復建進度，還有132.2公里慈恩路段、142.2公里新白楊路段、161.8公里迴頭彎路段、179.5公里白沙橋路段、182.7公里長春橋路段及183.6公里福德祠路段，共6處邊坡保護工程施工中，預計年底可以完成。

180.5公里處寧安橋以西的邊坡保護工程，因為受損面積較大，且邊坡陡峭，已委託顧問公司辦理設計原則及初設審查，預計8月底前發包，明年底前完工。

長期則將新建4處明隧道，包括172.2公里處九曲洞西口、173.5公里處九曲洞東口、174.8公里處錐麓、175.3公里處靳珩，總長576公尺。其中九曲洞西口要新建56公尺長的明隧道，進度較快，上月底已上網公告；今晨坍方致雙向交通阻斷的錐麓隧道東口，也計畫興建230公尺長的明隧道，已在細部設計階段，預計下個月就可上網公告發包，4處明隧道工程都預計後年底前完成。

太魯閣工務段表示，震災後中橫公路受損嚴重，已啟動辦理「整體性地質地貌變異分析評估」，進一步規畫觀察及分析長期復建方案，並以避災、離災為原則，提出可行的庇護改善方案。

台8線中橫公路東段的錐麓隧道東口今晨嚴重坍方，坍落土石量達3800立方公尺，造成雙向交通阻斷。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段的錐麓隧道東口今晨嚴重坍方，坍落土石量達3800立方公尺，造成雙向交通阻斷。圖／公路局提供

中橫公路 太魯閣

延伸閱讀

台8線錐麓隧道口嚴重坍方 中橫東段雙向中斷

震後復建好消息 太魯閣部分景點可望年底局部開放

圖解「節理崩裂」致潮境公園山崩 搶修指揮官：第一次看到

影／基隆走山明通車 縮時攝影曝從白天到黑夜不眠不休

相關新聞

震後2個月中橫東段仍坍方路斷 公路局啟動地質地貌評估

中橫公路東段在強震後柔腸寸斷，即使震後不到2周已全線搶修清坍，事隔2個月，錐麓隧道東口今晨仍有超過3000立方公尺落石阻...

【即時短評】謝國樑電動車政策變變變 完整配套及必要性才有民心

電動車是節能減碳未來的趨勢，基隆走在全國之先免費送青年電動車，4年要送5萬輛，全部經費27.5億，但申請資格、公益、汰舊...

基隆創全國之先鄰長配8萬電動車 預算通過但附一但書

基隆市政府追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動車，每輛評估要8萬元，其中164輛供區公所、里幹事使用，但其中205輛...

內政部：花蓮重建專案辦公室搬至東服中心 增服務量能

為擴大服務量能，內政部今日指出，「花蓮0403花蓮重建專案辦公室」將於今日搬遷至行政院東部聯合服務中心，內政部長劉世芳表...

花蓮南華社區水力發電 改造舊涼亭成防災緊急充電站

花蓮吉安鄉南華社區是全台首創農村微水力示範場域，一個月可產生300度電力，居民改造水圳上的涼亭，變身為「韌性防災緊急充電...

整合資源與服務 花蓮403震災重建辦公室搬家了

為擴大服務量能，內政部「花蓮0403花蓮重建專案辦公室」12日起正式搬遷至行政院東部聯合服務中心，內政部長劉世芳表示，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。