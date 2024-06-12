花蓮南華社區水力發電 改造舊涼亭成防災緊急充電站

花蓮吉安鄉南華社區是全台首創農村微水力示範場域，一個月可產生300度電力，居民改造水圳上的涼亭，變身為「韌性防災緊急充電與教育場域」，今天大家帶手機、行動電源、電熱水壺等試驗充電成果，更以水力、太陽能板的電力烘焙蛋糕、調製飲品，結果非常成功，成為社區韌性防災的典範。

南華社區發展協會理事長梁紹強表示，經過10多年的摸索研究，在農業部農村水保署花蓮分署與台電東部電廠支持下，2020年建置「福慧農場微水力示範機組」。不過，配電箱放置在水圳上的破舊涼亭內，梁柱老舊鏽蝕、磚牆有破洞，且水圳機組旁沒有護欄，易發生危險。

社區積極爭取參加由縣府建設處主辦的「社區空間營造計畫」，評審委員現勘後，認為此處適合成為綠能教育場域，同意撥給經費，由居民自主改善。

梁紹強說，在調查居民專長後，韭菜農彭勝樑開怪手清理水溝，有人負責鐵工、配電。村莊內一位78歲長者黃秀琴，年輕時是泥作師傅，與70歲的助手彭秋妹，負責涼亭破洞補強，用磚塊砌了9個石墩，掛起護欄鐵鍊，保護場域安全。還有74歲長者方秀玉與陸籍配偶蔡純油漆粉刷，展現村民通力合作的韌性。

南華社區發展協會今天舉辦成果發表會，許多村民分享參與營造心得，看到破舊涼亭華麗變身，還可以簡易充電，大家既驚艷又開心。