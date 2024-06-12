饒慶鈴赴夏威夷交流 贈畢夏博物館阿美族傳統樂器

為增進南島文化交流，台東縣長饒慶鈴日前贈送阿美族傳統樂器予夏威夷著名的畢夏博物館。饒慶鈴表示，將台東豐富的藝術文化與夏威夷最具指標性的博物館進行交流。

饒慶鈴和台東展演團隊7日至14日參加在夏威夷舉辦的第13屆太平洋藝術節，她於10日在夏威夷著名的畢夏博物館（Bishop Museum），將象徵台東文化傳承的阿美族傳統樂器致贈給畢夏博物館。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，當日捐贈儀式除了將阿美族傳統樂器致贈給館方，現場還有AMIS旮亙樂團及杵音文化藝術團，以熱情洋溢的傳統樂舞演出拉近彼此的距離。

饒慶鈴致詞時表示，許多研究顯示台灣是南島語系民族的起源地，而台東是全台原住民族人口比例最高的縣市，縣府近年透過藝術節慶、文化展覽、論壇講座、國際交流等多元活動，持續聚焦「南島文化原鄉」概念，呈現南島文化的多樣面貌；也期盼透過參與太平洋藝術節的機會，展現台東的文化多樣性，並將各個南島島國串連在一起，藉此深化國際文化交流，為世界帶來更多美好的文化體驗。

台東縣政府文化處表示，這次參與太平洋藝術節，台東縣政府與國立台灣史前文化博物館共同組成團隊，在國際舞台上展示台東豐富的文化遺產與藝術創作，以台灣南島「韌性、創造力、療癒」帶給後疫情時代的世界一股正面力量，並撫慰去年在大火中失去家園的茂宜島居民。透過這樣的國際交流，台東不僅能夠展示其獨特的文化魅力，還能深化與南島族群的友誼與合作，為世界注入更多元色彩。

畢夏美術館位於夏威夷檀香山市，是一座致力於展示和研究夏威夷及大洋洲文化遺產的知名美術館。這次藝術節期間，該館特別策劃了一系列展覽，促進各國文化的相互了解與交流。館內收藏的豐富文物和藝術品，為參加者提供了深入了解太平洋地區文化的寶貴機會。