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基隆創全國之先鄰長配8萬電動車 預算通過但附一但書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對鄰長電動車預算，今天議會通過預算，但限定須於內政部核准後方可辦理採購執行。市長謝國樑說，會等內政部函示清楚後再辦理。記者游明煌／攝影
針對鄰長電動車預算，今天議會通過預算，但限定須於內政部核准後方可辦理採購執行。市長謝國樑說，會等內政部函示清楚後再辦理。記者游明煌／攝影

基隆市政府追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動車，每輛評估要8萬元，其中164輛供區公所、里幹事使用，但其中205輛是提供鄰長申請使用，創全國之先。綠議員今審查指鄰長服務的範圍步行可及，質疑合法性及必要性；藍議員則指鄰長大小，不能混為一談，有其必要性。最後議會通過預算，但限定須於內政部核准後方可辦理採購執行。市長謝國樑說，會等內政部函示清楚後再辦理。

民進黨市議員吳驊珈表示，基隆3330名鄰長，以後全部編列共要2億多元，目前法規都還沒有通過，充電樁也還不完備，市長為何要急著通過鄰長配發電動車？

民進黨市議員陳軍佐說，鄰長服務步行可達，沒有必要性，他有擔任過里長，里長是真的有需要，但鄰長用不到機車，也沒有法源依據應撤回。議員施偉政認為，與其配發給鄰長，不如改用共享，讓更多人受惠。

國民黨議員何淑萍表示，很多人可能不知鄰長在做什麼，七堵、信義區都有很多鄰長範圍很大，不能只用小的鄰來看大的鄰，適法性要問內政部，為何遲遲不回覆，如果最後中央不同意，也頂多不用而已，要先通過預算。

議員藍敏煌表示，他最先建議鄰長發電動車，內政部明文規定不能直接買給里鄰長，但現在是區公所買了借給里鄰長，法源不會有問題，鄰長也是廣義的公務人員，中正區有500多個鄰長，第一年可好好評估，如果來年成效不好就不要再編，如果好就擴大辦理。

市長謝國樑表示，尊重議會審議，部分鄰長有電動車需求可申請借用，也有鄰長不需要電動機車，財產屬區公所，尊重內政部函示，未出來前不會動用預算，但這是基隆首創的政策，會耐心等待內政部的回覆。

民政處長張淵翔表示，電動車屬區公所財產，由里鄰長借用，鄰長是公務使用，市府是依法編列，已向內政部函釋適法性的問題，但內政部尚未書面回覆。

主席議長童子瑋最後裁定說，有關民政處編列各區公所及鄰長電動機車預算通過，但有兩項附加條件，鄰長電動機車部分須於內政部核准後方可辦理採購；本案採購應採公開評選方式，不可獨厚一家廠商，並請事先調查使用者實際需求。

針對鄰長電動車預算，今天議會通過預算，但限定須於內政部核准後方可辦理採購執行。市長謝國樑說，會等內政部函示清楚後再辦理。記者游明煌／攝影
針對鄰長電動車預算，今天議會通過預算，但限定須於內政部核准後方可辦理採購執行。市長謝國樑說，會等內政部函示清楚後再辦理。記者游明煌／攝影

內政部 議員 電動機車

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