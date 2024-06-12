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台8線錐麓隧道口嚴重坍方 中橫東段雙向中斷
台8線中橫公路錐麓隧道東口今晨發生嚴重坍方，範圍約100公尺長、坍方土石量達3800立方公尺，交通中斷。公路局人員機具進駐搶修，但因持續有間歇性落石，預計明天中午才能搶通。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，174.8公里處錐麓隧道東口，今晨發生上邊坡坍方造成雙向阻斷，目前已在災害路段東、西兩端同步搶修清坍，但是上邊坡還是有間歇性落石，增加搶修困難。
中橫公路東段在地震後持續進行復建工程，配合工程有交管措施，台8線大禹嶺至天祥（110.1k~167.7k）路段，交通管制區間為114.6公里處合歡派出所至167.7公里處天祥，不分平假日，上午7時至下午4時30分視施工需要機動管制，下午4時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分至隔天上午7時夜間封閉管制。
167.7公里天祥至184.5公里處太魯閣口路段，不分平假日，每天放行3個時段，清晨7時、中午12時、下午4時30分，各放行一個小時，下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分起至隔天清晨7時夜間封閉。
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