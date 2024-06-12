外送兼打廣告 平台業者不管

全國外送產業工會理事長陳昱安說，外送收入愈來愈低，促使愈來愈多外送員跟平面廣告業者合作，出租外送箱置放ＬＥD形式等跑馬廣告或平面廣告，外送平台業者並未對此行為加以規範。

法界人士說，就像個人計程車有權依相關法令規定，自行決定合作廣告內容，但如果有加入車隊，就要依照雙方合約規定辦理。外送員能否在外送箱加裝廣告物，也要看與外送平台契約而定。明定外送裝備型式就要遵從，如果沒有規範，當然可以自己加裝廣告招牌，或自己想放上去的物品。

陳昱安說，平台僅規定，外送員跑單時不能遮蔽識別Logo。以Foodpanda為例，若外送員跑單時配上外送箱、身穿制服、安全帽，每一單就能多出五元廣告費，若被檢舉，該期（半個月）所有訂單廣告費會被全數取消。

陳昱安說，許多外送員因跑單費愈來愈低，為了增加收入，額外跟平面廣告業者合作，在外送箱放上ＬＥＤ燈組、平面文宣等廣告，尤其去年選舉期間，外送箱貼候選人廣告很常見；平台業者一直都沒有明確規範，他認為，外送員在機車、外送箱上放廣告，類似公車、計程車的行動廣告性質。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，外送員跟平台業者是承攬勞動契約，勞動部協調工會、平台業者溝通時，兩方都未就此問題提出異議。交通部則說，流動廣告物刊登管理屬地方政府管理權責，中央無相關規範。