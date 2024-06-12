太魯閣復建 年底有望局部開放

403花蓮地震距今2個多月，太魯閣國家公園許多景點仍封閉，太管處持續復建整修。對受損較輕、安全性相對高的景點步道，包括太魯閣台地、長春祠、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥、崇德步道與匯德步道等，有望在今年底開放迎賓。

太管處表示，地震後國家公園署增派人力，成立「0403地震災後專案小組」，經過勘災調查，採分期分區復建及開放方式推進。

不過，梅雨、颱風季及餘震等因素，為復建工程增添變數。太管處指出，例如6月3日蘇花公路崇德隧道北口發生坍方，大量土石滑落至崇德隧道及公廁，可能影響蘇花崇德步道修復期程，採滾動式調整發包施工策略，希望能盡快完工開放。

受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，太管處環境維護課長何文晟說，考量天候、餘震因素，及復原工程要較長時間，無法確定重新開放日期。

地震衝擊觀光旅宿業，宜蘭縣政府4月就向中央要求振興補助，花東共有10億元觀光旅宿補助，觀光署日前卻只同意給宜蘭500萬元當行銷費用，旅宿業得知後相當氣憤，有人說，宜花東是生命共同體，地震路斷也是位於宜花之間，並非台東，中央給宜蘭500萬補助，「這不是振興，是摸頭！」要縣府直接拒收。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，中央給花蓮產業8億多補助，給台東縣2億元旅宿業補助，宜花東在旅遊產業上是生命共同體，不解為何台東有納入，宜蘭卻沒有？縣府說，宜蘭觀光產業受創嚴重，500萬元補助根本不符比例。