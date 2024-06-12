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罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車

聯合報／ 記者邱瑞杰陳儷方／連線報導
山海公民拆樑行動團隊與外送員合作，在外送箱安裝罷免基隆市長謝國樑文宣，尋求更多民眾連署支持。圖／李晏蓉提供
山海公民拆樑行動團隊與外送員合作，在外送箱安裝罷免基隆市長謝國樑文宣，尋求更多民眾連署支持。圖／李晏蓉提供

推動罷免基隆市長謝國樑公民團體「山海公民拆樑行動」，鎖定Uber Eats外送員支持，在外送箱加裝罷免文宣。拆樑團隊昨天說，已有一輛外送機車變身另類宣傳車，另有六、七名外送員表態加入陣容。罷免案第二階段連署門檻是三萬零七九二人，目前收到超過一萬七千份連署書

Uber Eats昨天表示，這是外送員自行決定並選擇的行為，和公司及品牌立場無關。基隆市政府發言人呂謦煒則說，市府不受罷免案影響，團隊會專心拚市政。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，八日啟動這項宣傳計畫首日，有兩名Uber Eats外送員到連署據點領取廣告物。就她了解，只有一人裝上廣告文宣，騎機車上路幫忙爭取民眾連署支持罷免案。昨天又媒合六、七名外送員加入，因連署點沒開，還沒發給他們廣告文宣看板。

二○二二基隆市長選舉人數卅萬七九一三人，山海公民拆樑行動推動罷免謝國樑，第一階段提議人數達標，第二階段連署門檻為選民數百分之十以上，至少三萬七九二人。第三階段罷免投票，同意票要多於不同意票，且達原選舉人總數四分之一以上，也就是七萬六九七九票才通過。

山海公民拆樑行動團隊五月十一日展開第二階段連署作業，目標五萬份，到昨天收到超過一萬七千份連署書。

第二階段連署最晚七月八日送交中選會，團隊考量需要時間造冊，預計六月卅日截止收取連署書。

拆樑團隊認為在外送箱加裝罷免文宣看板的點子效益高，將拍攝影片上傳網路，希望招募更多外送員響應。

據了解，Uber Eats認為公司與外送員並非僱傭關係，外送員都是自由服務承攬，具備高度自主性，可以決定工作地點、時間、方式，除非外送員的行為已危害到安全，公司才會加以勸導，否則沒有立場規定外送員不能做什麼。

Uber 公民團體 團隊 外送員 罷免 謝國樑 連署書

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