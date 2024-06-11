中央振興觀光補助花東10億…卻給宜蘭500萬 旅宿業者跳腳：拒收

地震衝擊觀光旅宿業，宜蘭縣政府4月就向中央要求振興補助，花東總共有10億元觀光旅宿補助，觀光署日前卻只同意給宜蘭500萬元做為行銷費用，旅宿業得知批評中央「差太多」，宜花東是生命共同體，地震路斷也是位於宜花之間，並非台東，中央給宜蘭500萬補助，這不是振興，是「摸頭」！

地震後宜蘭縣政府4月與5月兩度去函中央爭取振興補助，立委陳俊宇也居中協調，但5月30日交通部長李孟諺帶隊到宜蘭考察，會後縣長與立委再次爭取，觀光署只同意給500萬元做為行銷，不是直接用於旅宿補助，引爆業者不滿。

這次端午節連假，宜蘭縣旅宿業住房率平均掉了5成，連假最後1 天根本沒人住，創下有史以來最慘的端午節連假，生意慘淡，得知中央只給同意給宜蘭500萬元補助，氣到跳腳。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，中央給花蓮產業8億多補助外，給台東縣2億旅宿業補助，宜花東在旅遊產業上是生命共同體，東部旅遊不論3天2夜、4天3夜旅遊，宜花東都習習相關。

他說，宜蘭人善良，地震發生的同時先讓中央政府好好處理救花蓮，但不了解就在當下，政府卻也宣布把台東納入旅宿補助，宜蘭人有意見和疑問了？宜花東本是共同產業鍊，為什麼在協助花蓮時，台東有納入，宜蘭沒有？「交通斷在蘇花改，花東沒斷！」

他說，民眾前往花蓮旅遊，有65%由台北至花蓮，從台東只有20%，如只補助花蓮，宜蘭和台東或許有更大機會受益（因為必經之路），如果把台東縣同時納入補助，倒不如補助宜蘭，帶動民眾前往花蓮旅遊的效益更大。

宜蘭縣民宿協會理事長林文正表示，500萬元真的太少，起不了作用，而且用於行銷費用，不接地氣，消費者無感。