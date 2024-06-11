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避開旅遊旺季 宜蘭清水地熱公園今起休園到6月底
宜蘭清水地熱園區今天開始到6月30日封閉，主要是為了更換煮食池的水量計算儀器位置，以及因應清水地熱發電廠每年歲修。地熱公園是縣內景點人氣王，每年吸引超過80萬人入園，縣府評估每年5到6月是人潮最淡的季節，趁此時休園避開7月暑假開始的旅遊潮。
清水地熱公園位於大同鄉台7丙線上，附近還有長埤湖、石門溪隘勇步道等景點，是縣內旅遊數量最多的景點，去年吸引超過86萬人次入園，體驗地熱煮食、半露天溫泉池；過去每逢假日，園區內人滿為患開啟總量管制，今年端午連假受到地震、天氣影響，人數不到過去的一半。
縣府工商旅遊處今天公告，6月11日到30日封閉地熱園區，改善煮食池排水量計設施，並因應清水地熱發電廠歲修。工旅處評估整年遊客數量，5月到6月天氣炎熱，暑假又還沒到來，是清水地熱的旅遊淡季，選在此時休園對整體觀光的影響最小。
工旅處遊憩管理科指出，原本煮食池的水量計算儀器位於進水口，進水口溫度動輒超過100度，水從液態氣化成水蒸氣後會讓量測溫度失真，評估後決定改裝到末端出水口，溫度約80到90度，較能準確測量水溫；整個工程重新開挖、整配管線等，要花數周時間。
工旅處工商科表示，清水地熱發電廠每年年中都要歲修，監測機組狀態並適時維修，過程約需花20天，歲修期間發電廠不會排放尾水，地熱公園沒有地熱水來源，就要休園；今年恰好遇到園區煮食池整修工程，就與發電廠歲修排在一起，減少整體休園時間。
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