滿街外送員變「拆樑」政治廣告？ Uber Eats回應了

推動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」團體，尋求與外送員合作，在外送箱安裝罷免文宣，希望衝高第2階段連署人數，引發外界關於外送員是否可以「接廣告」的討論。Uber Eats今日回應：「這是外送員自行決定並選擇的行為，和公司及品牌立場無關」。

Uber Eats表示，依台北市外送平台業者管理自治條例，再次提醒並促使外送合作夥伴須於Uber Eats 平台外送期間在外送箱上標明品牌名稱。其他縣市的外送合作夥伴可以自行選擇保溫袋上的標示，唯仍須符合冷熱分隔等良好食品安全規範。

意即台北市的外送員只須在外送箱上標明Uber Eats，公司不會去管外送員張貼其他廣告。台北市以外的其他縣市，Uber Eats連外送員的外送箱上標示都不會管。