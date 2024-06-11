2024南島咖啡節啟動 邀大家喝台東不一樣的咖啡

全國第3大咖啡產區台東縣，為打造太平洋左岸台東咖啡品牌，縣府今天發表啟動「2024南島咖啡節」，集結縣內咖啡產業農友、咖啡廳及咖啡職人等，一起推廣台東咖啡成為台灣具代表性的節慶活動，呼應縣府慢經濟政策。

副縣長王志輝指出，南島咖啡節透過精品咖啡評鑑競賽、冰咖啡創意大師賽、南島咖啡市集、十大咖啡廳票選及咖啡風味實驗工作坊5大系列活動，展現咖啡品牌整體形象，將來自太平洋左岸的台東咖啡深植國內及國際市場。

台東種植咖啡區域有長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南、太麻里、金鋒及達仁等鄉鎮，面積達143公頃，總收量達16萬公斤，是全國第3大咖啡產區，其中以阿拉比卡品種為主，近年縣府積極打造獨有咖啡品牌。

今天正式啟動「2024南島咖啡節」，不少咖啡產業農友、咖啡廳及咖啡職人共襄盛舉。農業處長江慧卿說，台東有絕佳的地理位置，十分適合島嶼型咖啡的栽種，咖啡品質絕對不輸世界知名咖啡，迎著太平洋海風，土壤中飽含的微量元素養成咖啡風味獨到。

來自太麻里鄉華源咖啡農廖國宏，去獲得咖啡評鑑競賽最高品質的特等獎，今年不缺席。他表示，台東環境好，適合種植的告類型咖啡品種，向他去年獲獎的咖啡品種是巴拿馬的藝妓咖啡，這品種從2010年獲得世界冠軍後，品質一直備受肯定。