外送員機車能不能裝「拆樑」廣告？律師說全看合約約定

推動罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」團體，尋求與外送員合作，在外送箱安裝罷免文宣，希望衝高第2階段連署人數。外送員可以「接廣告」嗎？法界入士說，就像計程車一樣，個人計程車有權自己決定，但若有加入車隊，就要依照雙方合約規定辦理。

擔任長照社工的基隆市民戴璟安領銜發起罷免謝國樑，核心成員並組成公民團體「山海公民拆樑行動」，推動爭取連署等工作，希望順利成案，讓選民決定謝國樑去留。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府不受罷免案影響，專心拚市政。台2線北寧路3日崩塌，交通部公路局已在昨天下午搶通。市府後續會籌辦活動，推動振興方案，活絡潮境公園觀光產業與店家生計。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，公民團體推動罷免謝國樑第1階段提議案，已送交中選會，目前正在進行第2階段連署，門檻為選民數10%以上，也就是至少3萬792人，才能進入第3階段投票。同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

山海公民拆樑行動團隊5月11日展開第2階段連署作業，目前已收到超過1萬6000份連署書，目標5萬份。第2階段連署最晚要在7月8日前送交中選會，由於需要時間造冊，預計6月30日截止收取連署書。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，8日開始還與外送員接洽，爭取在外送箱安裝罷免文宣，已有數名外送員同意，希望外送員騎機車穿梭鄰里巷道宣傳，號召更多人支持連署罷免案。