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不管中央有無振興補助 宜蘭花蓮端午連假住房率都很慘

聯合報／ 記者王思慧戴永華／連線即時報導
宜蘭縣龍舟賽吸引部分遊客到風景區，端午連假以1日遊居多，旅宿業比去年下滑5成。圖／博愛醫院提供
宜蘭縣龍舟賽吸引部分遊客到風景區，端午連假以1日遊居多，旅宿業比去年下滑5成。圖／博愛醫院提供

花蓮縣政府統計端午節3天連假各景點遊客數，以壽豐鄉鯉魚潭約1萬2千名最多，全縣平均住房率近3成，比去年下滑6成；宜蘭縣統計縣轄風景區遊客數，比去年減少15%，但平均住房率卻大幅下滑5成，顯見大多是1日遊客。不管中央有沒有給振興補助，現階段宜花的觀光旅宿業景氣都尚待提升。

地震後儘管中央給花蓮振興補助，但人氣還沒回籠。縣政府觀光處統計端午節人流，各大觀光旅館如美崙飯店、福容飯店住房率3成到3成5、歐式城堡風的瑞穗天合酒店為6成；七星潭風景區有3000多人，鯉魚潭1萬2000名左右人潮為龍舟賽加油，大農大富平地森林公園則有2000多人入園，東海岸北回歸線公園也有3000多人造訪。

宜蘭縣轄風景區在端午節連假的遊客數比去年下滑15%，看是下滑不多，歸因於部分龍舟活動在風景區舉辦，吸引縣內遊客；若以宜蘭縣住房率平均下滑5成來看，旅客住房仍低迷，以1日遊占多數。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，目前大多遊客對花蓮信心不足，因此思考如何增加振興觀光的力度，最先著手的是要提升旅宿訂房率，讓旅客「先訂房，後享受」，先付訂金，在一定時間內來旅遊。

張志翔說，以6年前0206震後觀光趨勢來看，一般要4至6個月後，遊客才會回來，何況這次地震公路、太魯閣受損嚴重，目前思考如何吸引遊客訂房，增加大眾信心，縣府正規畫與旅宿業者合作，希望有足夠的誘因與優惠，讓旅客願意到花蓮旅遊。

花蓮縣府在暑假除了7月3日「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會活動，7月13日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹在鯉魚潭面上展出，每晚有劇團表演，還有場次限定的星空煙火秀、無人機秀等，希望帶動人氣。

中央至今未給宜蘭縣振興旅遊補助，這次端午連假生意慘，業者怨聲載道，預計最近再拜會中央大力爭取；至於宜蘭縣政府在暑假舉辦的「國際童玩藝術節」活動，鼓勵民眾住宿消費滿2千元，可以免費1人進入童玩節園區，盼爭取更多遊客旅遊住宿宜蘭。

宜蘭縣人氣景點「清水地熱園區」的遊客減少了，煮蛋池不會人擠人。圖／民眾提供
宜蘭縣人氣景點「清水地熱園區」的遊客減少了，煮蛋池不會人擠人。圖／民眾提供
花蓮遠雄海洋公園端午節連假出現遊客，業者認為比預期中的好很多。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園端午節連假出現遊客，業者認為比預期中的好很多。圖／遠雄海洋公園提供
端午節連假中，花蓮縣七星潭風景區有3000多人造訪。圖／花蓮縣府提供
端午節連假中，花蓮縣七星潭風景區有3000多人造訪。圖／花蓮縣府提供

宜蘭 端午節 花蓮

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