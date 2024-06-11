不管中央有無振興補助 宜蘭花蓮端午連假住房率都很慘

花蓮縣政府統計端午節3天連假各景點遊客數，以壽豐鄉鯉魚潭約1萬2千名最多，全縣平均住房率近3成，比去年下滑6成；宜蘭縣統計縣轄風景區遊客數，比去年減少15%，但平均住房率卻大幅下滑5成，顯見大多是1日遊客。不管中央有沒有給振興補助，現階段宜花的觀光旅宿業景氣都尚待提升。

地震後儘管中央給花蓮振興補助，但人氣還沒回籠。縣政府觀光處統計端午節人流，各大觀光旅館如美崙飯店、福容飯店住房率3成到3成5、歐式城堡風的瑞穗天合酒店為6成；七星潭風景區有3000多人，鯉魚潭1萬2000名左右人潮為龍舟賽加油，大農大富平地森林公園則有2000多人入園，東海岸北回歸線公園也有3000多人造訪。

宜蘭縣轄風景區在端午節連假的遊客數比去年下滑15%，看是下滑不多，歸因於部分龍舟活動在風景區舉辦，吸引縣內遊客；若以宜蘭縣住房率平均下滑5成來看，旅客住房仍低迷，以1日遊占多數。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，目前大多遊客對花蓮信心不足，因此思考如何增加振興觀光的力度，最先著手的是要提升旅宿訂房率，讓旅客「先訂房，後享受」，先付訂金，在一定時間內來旅遊。

張志翔說，以6年前0206震後觀光趨勢來看，一般要4至6個月後，遊客才會回來，何況這次地震公路、太魯閣受損嚴重，目前思考如何吸引遊客訂房，增加大眾信心，縣府正規畫與旅宿業者合作，希望有足夠的誘因與優惠，讓旅客願意到花蓮旅遊。

花蓮縣府在暑假除了7月3日「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會活動，7月13日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹在鯉魚潭面上展出，每晚有劇團表演，還有場次限定的星空煙火秀、無人機秀等，希望帶動人氣。