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震後復建好消息 太魯閣部分景點可望年底局部開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
日前國家公園署署長陳茂春（前排左）率專家學者，赴太魯閣國家公園勘災。圖／太管處提供
日前國家公園署署長陳茂春（前排左）率專家學者，赴太魯閣國家公園勘災。圖／太管處提供

403花蓮地震已滿2個月，太魯閣國家公園許多景點受損封閉，太管處持續復建整修。針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，包括太魯閣台地、長春祠、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥、崇德步道與匯德步道等，施工順利的話，有望能在今年年底陸續開放。

太管處表示，地震後國家公園署增派人力，成立「0403地震災後專案小組」投入復建工作，經過勘災調查後，採分期分區復建及開放。太魯閣台地、台地北段步道、長春祠、布洛灣下台地、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥及蘇花沿線的崇德步道與匯德步道等，受損較輕微，都已委託廠商工程設計，預估7月底可發包施工，希望能趕在年底陸續開放。

不過，梅雨、颱風季及餘震等因素，為復建工程增加變數。太管處指出，像是6月3日蘇花公路崇德隧道北口發生坍方，大量土石滑落至崇德隧道及公廁，可能影響蘇花崇德步道修復期程。因此採滾動式調整設計發包施工策略，希望可以盡快完工開放。

至於其他受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，太管處環境維護課長何文晟說，考量天候、餘震影響，以及復原工程進度花費時間較久，目前還不確定完成復建的時間。

太管處表示，地震後岩層仍不穩定，再加上偶有餘震及雨水沖刷，仍有較高的落石風險，請民眾非必要暫時不要進入園區，可轉往花蓮中、南區旅遊，像是東海岸石梯坪、光復馬太鞍濕地、大農大富平地森林、玉里南安的八通關古道等，都是值得造訪的景點。

太魯閣國家公園布洛灣下台地受損較輕，可望在年底開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園布洛灣下台地受損較輕，可望在年底開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，年底陸續開放，圖為九曲洞步道。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，年底陸續開放，圖為九曲洞步道。圖／太管處提供

地震 太魯閣國家公園 景點

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