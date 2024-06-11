查疑偽中藥流向未獲中央告知通報資訊 基市說深表遺憾

基隆市衛生局今天表示，莊春仁生物科技製藥公司疑涉違法製造偽藥，基隆市也有藥局進貨，稽查確認已全數下架。衛生局另對衛生福利部中醫藥司未即時告知相關資訊，以致於無法在第一時間啟動調查及採取適當作為「深感遺憾」，期待完備未來程序，中央和地方合作照顧民眾健康。

衛生局說，中醫藥司昨公布莊春仁生物科技製藥公司生產的疑偽藥，銷售下游縣市包含基隆市，在與中醫藥司聯絡後，確認6月10日新增案件通報中，基隆市承泰藥局有進貨中醫成藥「加味還少丸」、「斑龍丸」，立即請業者全數下架，以確保市民用藥安全。

衛生局說明「莊春仁」事件追蹤查辦情形，6月7日衛生福利部對外表示，台南市衛生局會同台南市調查處，查獲莊春仁生物科技製藥公司，在非核准生產區域生產領有中藥藥品許可證藥品，涉嫌違反藥事法「違法製造偽藥罪」。

衛生局6月8日接獲的第1波下游名單，這批疑偽藥流向5個縣市，基隆市未在其中但中醫藥司昨天公布的下游縣市，竟有基隆市的業者，立即與中醫藥司聯絡確認，才得知6月10日新增案件通報基隆市承泰藥局，有進貨加味還少丸27瓶、斑龍丸7瓶。派人稽查產品及進貨清單，確認已全數下架，同藥廠所有產品也全數預防性下架。

基隆市衛生局長張賢政說，基隆市民仍有可能從外縣市取得偽藥，提醒民眾如有相關產品，應立即停止使用，並儘速向原銷售地點辦理退貨。民眾對藥物有疑慮，可上衛生福利部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢系統查詢。