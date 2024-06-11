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基隆潮境山崩路段提前搶通 速限25

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆北寧路山崩路段昨提前搶通。記者邱瑞杰／攝影
基隆北寧路山崩路段昨提前搶通。記者邱瑞杰／攝影

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，因3日山崩交通中斷，公路局原預計今早通車，經工程人員連日搶修，昨下午2時提前開放通行。但因靠山坡側仍堆放混凝土塊，並設置寬6公尺的緩衝區，雙向車道寬度皆縮減為3公尺，速限降為25公里。

山崩事件造成潮境公園一帶商家生意受影響，國立海科館今起到6月30日，推出各場館門票半價入館優惠。基隆市政府提出振興方案，6月14日至7月31日，只要到潮境公園消費滿300元，就送「Keelung紀念購物袋」，限量1000個，送完為止，並可參加抽獎，首獎是iPhone 15手機。

台62線本已分散北寧路車潮，加上昨臨時宣布通車，下午北寧路車流量不大。

公路局長陳文瑞說，山崩路段靠山坡側有堆放混凝土塊，並設置寬6公尺緩衝區，防護行車安全。雙向各1線車道寬度因此從3.5公尺減為3公尺，速限也從原本60公里降為25公里。他說，未來還會再施作坡面穩固工程，完成前會安排人力在平浪橋監看坡面，一有狀況就會管制人車通行。

北寧路3日下午2時30分發生大面積山壁崩塌，造成2人受傷，9輛汽車、2輛機車受損。交通部長李孟諺、基隆市長謝國樑等人昨天上午10時多到山崩現場，聽取公路局長陳文瑞和北區養護工程分局長陳俊堯，簡報災害成因及搶修過程。

陳俊堯表示，北寧路山壁因差異侵蝕，岩體下面空了形成「倒懸」狀態，就可能滾落道路。公路局巡查發現倒懸岩石，就會先移除，而這次崩塌原因是岩體內部侵蝕崩裂，並因是逆向坡，節理開裂後整片翻覆下來，比較少見。

陳文瑞指出，未來邊坡維護作業會透過無人機空拍畫面「數位建模」，一段時間就比對，做變異性分析，提早察覺可能發生崩塌地點。

山崩 潮境公園

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