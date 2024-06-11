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專家看法：花東恢復旅遊再等等 暑假可望回溫

聯合報／ 記者葉德正鍾維軒／連線報導

端午連假國旅冷熱兩樣情，專家認為，花東地區遊客較其他縣市少，主要受地震影響，天然災害恢復期至少要半年。有人認為出國旅遊影響國旅，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，國旅去年達1億5000萬人次，出境僅約1100萬人次，不會因國外旅遊造成國旅崩解。

世新大學觀光系副教授陳家瑜說，6月1日起政府有相關振興方案，暑期花東旅遊應會明顯回升，約可恢復到去年的3、4成，但要全面恢復還要一些時間。

近2年出國人次大幅度增加，陳家瑜說，疫情期間民眾已在國內玩了好幾輪，自然會想到國外走走。日韓等地旅遊恢復期迅速，是因疫情期間重心放在改善觀光基礎建設，如整修機場等，台灣相對未做好重新迎接開放的準備，加上日韓等地已開放陸客，台灣過去200萬陸客瞬間消失，旅遊回溫速度自然無法這麼快。

李奇嶽說，國旅需求仍在，只是會隨各項因素轉向，還有淡、旺季之分，大地震導致近期花東地區觀光旅遊較冷，但宜蘭、中南部等地區連假景點都是人潮。李奇嶽表示，這次端午連假較無人潮的景點，相信暑假有機會回溫。

出國旅遊 疫情 連假

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