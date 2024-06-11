東部國旅冷 交長調整振興政策

端午節3天假期是0403大地震後今年唯一一個連假，宜花東地區人潮不如往年，旅宿空房不少，台東池上伯朗大道、金城武樹等熱門景點拍照不必排隊，業者苦笑「旅遊品質變好了」，與屏東琉球、恆春半島等景點大批人潮湧入，冷熱兩樣情。交通部長李孟諺說，因連假短、天氣不穩影響出遊，政策會再盤點、調整，也鼓勵大家暑假到花蓮旅遊。

觀光業者說，端午連假首日，蘇花、南橫公路都有落石影響交通，遊客會怕，相形之下，桃園、台中及高雄等地都有划龍舟等大型活動，花東線因此較不受青睞。

台東縣交觀處長卜敏正說，暑假人潮較多，6月是台東觀光淡季，但端午連假各景點人潮確實不如以往，綠島往年湧入4、5千人，這次僅3千多人，但已比前陣子顯著回流。縣府除宣導「台東沒受損，請遊客放心出遊」，也推出獎勵方案，本月入住台東合法旅宿即可抽獎，頭獎獎金6萬6000元。

宜蘭縣政府統計縣轄風景區，今年端午連假遊客比去年少約2成5，以前最熱門、假日塞爆且必須啟動車流總量管制的清水地熱園區，這次罕見未管制，園區甚至還有停車位，人潮只有去年的一半。礁溪是宜蘭的旅遊重鎮，旅宿業者說，昨天僅1至2成住宿率，生意真的很慘。

蘇花路廊不見車潮，車流量比去年同期少7成，花蓮旅宿業者估計，端午連假住房率剩下1成2，與往年8、9成相去甚遠。花蓮北區兩大遊樂區，壽豐鄉遠雄海洋公園、理想a2水岸園區業者認為，人流有稍微回溫趨勢，期盼暑假能恢復往年榮景。

端午連假 琉球萬人登島

反觀屏東琉球、恆春半島前2天住房達8成，連假首日琉球鄉再度迎來萬人登島，登島人數達1.4萬人；恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，端午連假住房率不錯；台南市國華街商圈連假人潮多，知名店家更是大排長龍。

李孟諺說，為讓花蓮從震災後振興，中央推出觀光振興方案等政策，會根據花蓮旅遊住宿狀況，盤點、調整政策。至於宜蘭抱怨花東都有振興旅遊補助，宜蘭卻沒有，李孟諺表示，除宜蘭既有活動外，後續會增加推廣補助項目，並視訂房狀況滾動調整。