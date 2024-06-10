罷免謝國樑團體出招...找外送員合作 罷免文宣隨車滿街跑

有意罷免新竹市長高虹安的團體，在社群平台發起「風城安心上路」活動，尋求民眾連署支持。罷免基隆市長謝國樑則已進入第2段連署，並已收到1萬6000張連署書。發動罷免團體現在想與外送員合作，在外送箱安裝罷免文宣，希望連署人數能再往上衝高。

面對罷免案持續推進，謝國樑也按計畫推動市政，今天前往八斗子漁港參加龍舟競賽嘉年華活動，與民眾一起過端午節。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府不受罷免案影響，專心拚市政。台2線北寧路3日崩塌，交通部公路局已在今天下午搶通。市府後續會籌辦活動，推動振興方案，活絡潮境公園觀光產業與店家生計。

擔任長照社工的基隆市民戴璟安領銜發起罷免謝國樑，核心成員並組成「山海公民拆樑行動」團體推動罷免。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，罷免案第1階段提議人數為選民數1%以上，至少要3080人。第2階段連署人數需選民數10%以上，至少要3萬792人。成案後第3階段投票，同意票要多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。

山海公民拆樑行動團隊4月8日將第1階段連署書送交中選會，5月10日到中選會領表，5月11日展開第2階段連署作業，目標5萬份。

第2階段連署書必須在7月8日前送交中選會，山海公民拆樑行動團隊已收到1萬6000份連署書，由於需要時間造冊，預計6月30日截止收取連署書。