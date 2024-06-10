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宜蘭縣龍舟賽羅東鎮公所最大贏家 勇奪公開組雙料冠軍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
由乳癌病友組隊參賽成員在臉上彩繪，開心神情溢於言表。圖／博愛提供
由乳癌病友組隊參賽成員在臉上彩繪，開心神情溢於言表。圖／博愛提供

經過兩天激烈拚搏，宜蘭縣龍舟錦標賽由羅東鎮公所勇奪公開男子、公開女子組雙料冠軍，將代表宜蘭縣參加全民運動會，五結鄉社區龍舟隊衛冕社區村里組冠軍；這次有一支特別的娘子軍是由乳癌病友組成划舟隊伍，家屬看著自己的親人努力奮戰，在岸邊大聲吶喊加油打氣，感動到流淚。

今年有54支參賽隊伍，近10年參賽隊伍最多的一次，兩天賽程都有排表演，下午閉幕邀請代表國家的中華啦啦代表隊精彩演出，各組冠軍分別是公開男子組羅東鎮公所，公開女子組羅東鎮公所，公開混合組宏國春悅大地隊，社區村里組五結鄉社區龍舟隊，國中男生組三星國中，國中混合組吳沙國中。

羅東鎮公所是今年最大贏家，將代表宜蘭縣參加全民運動會，大部分為社會人士，也有大學生，起初練習時動作不是很協調，最後一場比賽，前5槳就贏了半艘船，大家都很拚。教練楊邵予表示，他們向台北亞運培訓隊學習新技術，修正划船模式，清晨練習、晚上重訓，過程十分辛苦。

宏國春悅大地隊去年比賽以些微差距獲季軍，今年一路過關斬將奪下冠軍獎盃；社區村里組冠軍的五結鄉社區龍舟隊蟬聯，為了參加這次比賽，五結鄉龍舟隊3個月前密集訓練，每天清晨5點多在高速公路下的基地練習，成員非專業，而是熱愛體育人士，明年目標要拼三連霸。

三星國中代表隊由棒球隊員組成，一路以第一名之姿挺進，決賽時毫無懸念拔得頭籌，搶下冠軍盃；吳沙國中是由輕艇選手為主，也是一路過關斬將，贏得勝利。

今年有一支動人的隊伍，羅東博愛醫院根據研究發現，划舟有助於紓解乳癌患者的手部淋巴水腫，醫院之前曾舉辦病友龍舟體驗營，邀請癌友體驗划槳鼓勵她們動起來，沒想到這次20乳癌病友「玩真的」自發組隊參賽，醫院副院長葉顯堂帶隊在岸邊加油，佩服他們的毅力，也有病友的女兒特地遠從桃園來觀賽，看到癌媽勇敢挑戰自我，感動到落淚。

公開男子組前四名頒獎，由羅東鎮公所勇奪冠軍。圖／縣府教育處提供
公開男子組前四名頒獎，由羅東鎮公所勇奪冠軍。圖／縣府教育處提供
公開混合組冠軍是宏國春悅大地隊。圖／縣府教育處提供
公開混合組冠軍是宏國春悅大地隊。圖／縣府教育處提供
羅東博愛醫院協助乳癌病友組隊參加龍舟賽。圖／博愛提供
羅東博愛醫院協助乳癌病友組隊參加龍舟賽。圖／博愛提供
社區村里組冠軍由五結鄉社區龍舟隊蟬聯。圖／縣府教育處提供
社區村里組冠軍由五結鄉社區龍舟隊蟬聯。圖／縣府教育處提供
代表國家的中華啦啦代表隊在龍舟閉幕中精彩演出。圖／縣府教育處提供
代表國家的中華啦啦代表隊在龍舟閉幕中精彩演出。圖／縣府教育處提供
公開女子組的前兩名頒獎，冠軍是羅東鎮公所。圖／縣府教育處提供
公開女子組的前兩名頒獎，冠軍是羅東鎮公所。圖／縣府教育處提供
國中混合組前五名，冠軍是吳沙國中。圖／縣府教育處提供
國中混合組前五名，冠軍是吳沙國中。圖／縣府教育處提供
國中男生組前三今天下午是代表國家的中華啦啦代表隊精彩演出，名，冠軍是三星國中。圖／縣府教育處提供
國中男生組前三今天下午是代表國家的中華啦啦代表隊精彩演出，名，冠軍是三星國中。圖／縣府教育處提供
羅東博愛醫護團隊與乳癌病友家屬在冬山河岸邊，大聲吶喊為參賽隊伍加油打氣。圖／博愛提供
羅東博愛醫護團隊與乳癌病友家屬在冬山河岸邊，大聲吶喊為參賽隊伍加油打氣。圖／博愛提供

乳癌 宜蘭 羅東

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