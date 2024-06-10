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獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

協助花蓮農業復甦 農特產購物券可能提早推出

中央社／ 台北10日電

為協助花蓮強震後當地農業儘速復甦，農業部長陳駿季在今天播放的廣播專訪節目中表示，7月1日將推出每張新台幣250元的農特產購物券，不排除提早進行，鼓勵民眾去觀光買農產。

快樂聯播網廣播電台節目快樂心聲「空中立法院」單元，以「農產外銷及國內民生相關議題」為主題，在今天端午節播出專訪陳駿季內容。

針對花蓮強震後，農業部規劃7月1日推出每張250元的「農特產購物券」，藉此鼓勵消費者到當地觀光購買農產品的措施。陳駿季說明，這部分會配合交通部相關觀光措施推動，如果中斷的道路較早恢復、地質較早穩定，也不排除提早進行。

另外，他說明，花蓮強震後，已對東部從南台灣繞路北送大台北地區拍賣及銷售的農產，提供運輸補助；發現花蓮定置網漁業的錨被震動，漁網受拉扯損壞，因此提高補助成數；地震後，觀光客變少，已先在農漁產電商平台上推出購物滿額贈優惠方案，鼓勵民眾用購買力支持東部農漁民走過難關。

花蓮強震 陳駿季

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