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花蓮市姐妹市日本高千穂町送暖 贈千羽鶴祈福打氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
403花蓮大地震造成市區災情慘重，花蓮市的姊妹市日本宮崎縣高千穂町募款，邀請當地民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴，為災民加油。圖／花蓮市公所提供
403花蓮大地震造成市區災情慘重，花蓮市的姊妹市日本宮崎縣高千穂町募款，邀請當地民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴，為災民加油。圖／花蓮市公所提供

403花蓮地震市區災情慘重，花蓮市姐妹市日本宮崎縣高千穂町伸出援手，將募集善款445多萬日圓、象徵祈福的手摺千羽鶴、信件及加油打氣的光碟等物，委由日本福岡辦事處轉寄至市公所，表達對花蓮的祝福與加油打氣。

花蓮市與高千穂町在5年前締盟姐妹市，在花蓮發生地震後，該町町長甲斐宗之第一時間與市長魏嘉彥聯繫，了解震災情況；得知市區多棟建物倒塌，且太魯閣國家公園受損慘重，深感震驚，因此發起募款活動，邀請當地民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴應援。

甲斐宗之日前拜會日本福岡辦事處時，將募集到的善款445萬1055日圓、關心花蓮的信件、千羽鶴及為花蓮打氣光碟等物，交給處長陳銘俊，委請他轉達寄送到市公所。

甲斐宗之表示，花蓮市作為高千穂町的姐妹市，多年來雙方友誼深厚，這次花蓮遭地震災害，也感同身受，希望捐款與祝福幫助花蓮市早日重建，度過難關。陳銘俊則說，困難時期看到高千穂町的支持，顯示兩市之間真摯友誼與彼此的守望相助。

魏嘉彥感謝高千穂町的捐助與祝福，深受感動，也感受到國際友人的溫暖與支持，允諾慈愛基金會將妥善使用捐款，用在最需要的地方，期待花蓮早日恢復元氣，與日本的好朋友們在花蓮相見。

花蓮市與高千穂町在5年前締盟姐妹市，為地震募款約445萬1055日圓，讓市公所賑災。圖／花蓮市公所提供
花蓮市與高千穂町在5年前締盟姐妹市，為地震募款約445萬1055日圓，讓市公所賑災。圖／花蓮市公所提供
日本宮崎縣高千穂町發起地震募款活動，邀請當地民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴。圖／花蓮市公所提供
日本宮崎縣高千穂町發起地震募款活動，邀請當地民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴。圖／花蓮市公所提供

地震 日本 花蓮

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