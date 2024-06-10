宜蘭「人氣王」景點端午連假卻顯冷清 清水地熱遊客對半砍

宜蘭清水地熱是縣轄風景區「人氣王」，以前一般假日就會因停車位不足而啟動車流總量管制，何況是連假。但這次端午節3天連假，不但沒有啟動管制，因受地震及天候影響，園區也顯得冷清，遊客人數幾乎「對半砍」。業者苦笑，遊客不必排隊煮蛋，這也算是「旅遊品質變好」。

受地震影響，遊客不去花蓮，也不來宜蘭，地方旅宿業的生意慘兮兮。端午節連假3天，旅館民宿業的住宿率一天比一天少，以礁溪地區為例，第一天平均住房率約6至7成，第二天降為3至4成，今天連假最後一天，多數人車收假北返，只剩1至2成住宿率，觀光旅遊業過了一個最冷清的端午節。

宜蘭縣政府統計縣轄風景區遊客數，以端午節連假的第一天與第二天遊客人次與去年做比較，大致減少約2成5。以前最熱門、假日塞爆且必須啟動總量管制的清水地熱園區，這次「超罕見」，連假3天沒有啟動車流總量管制，園區都還有停車位。