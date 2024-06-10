暌違4年基隆賽龍舟...八斗子漁港登場 全國唯一海上賽事

基隆市端午龍舟賽今在八斗子漁港登場，過去3年因為新冠肺炎疫情停辦，睽違4年重現賽龍舟風情。市府也在漁港碼頭的原「漁工岸置中心」，舉辦立蛋、五色線編織和取午時水等端午節習俗體驗活動，除了體驗過節氣氛，還能把健康好運帶回家。

基隆龍舟競賽吸引各界組隊報名「尬船」，基隆市副市長邱佩琳、基隆市體育會理事長鄭錦洲、基隆市龍舟委員會主委鄭國滄主委和基隆區漁會理事長簡建輝上月31日為8賽比賽用的龍舟點睛祈福。最後選出公開男子組8隊、公開女子組6隊、市府機關組4隊和多元體驗組2隊，共計20隊參加今天的決賽。

基隆市長謝國樑表示，基隆龍舟賽是全台唯一在海面舉的賽事，市府與民間合力推動，結合漁港風光，成為民眾每年都期待的傳統民俗活動。比賽組別涵蓋所有年齡層與族群，對身心障礙族群的友善，對多元族群的包容，展現基隆市是亞洲最有愛的城市。

立委林沛祥說，4年前他擔任市議員時，市議會有組隊參加龍舟賽，結果在第一輪就被當年的冠軍環保局淘汰。今年各隊龍爭虎鬥，精彩可期。鄭錦洲說，過去基隆龍舟賽曾經連續12年在基隆港內港比賽，希望明年能重現營景，起點設在國門廣場，終點在東岸3、4號碼頭，距離是夠的。

基市府民政局今天也在八斗子漁港岸置中心，舉辦端午節應景的習俗體驗活動，各攤位內容包含摸一摸、聞一聞，端午節應景藥材有哪些？故事姊姊說粽子的由來及品德故事，還有親子立蛋、五色線編織體驗和取午時水，中午還有「午時菜」製作，並準備小禮物分送參加的民眾。