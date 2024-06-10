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花蓮定置漁網遭地震毀損3800萬 縣府爭取回溯 漁場可再獲25萬救助金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮定置漁網在強震中損毀，原先每組最多申請30萬元，經縣府爭取提高救助額度，符合救助資格的漁場可再獲25萬元救助金。圖／洄游吧提供
花蓮定置漁網在強震中損毀，原先每組最多申請30萬元，經縣府爭取提高救助額度，符合救助資格的漁場可再獲25萬元救助金。圖／洄游吧提供

花蓮強震造成縣內定置漁網損失約3800萬元，農業部的天然災害救助辦法規定，每組最多申請30萬元，經縣府不斷爭取提高救助額度，中央修正救助辦法細分救助項目，將最高額度提高至60萬元，並同意溯及震災救助，縣府保守估計，符合救助資格的漁場可再獲25萬元救助金。

花蓮定置漁業約占縣內漁業產值43％，強震導致新城鄉、秀林鄉共8組定置漁網石碇錯位嚴重受損，縣府農業處匯集有關單位勘災，發現新城鄉定置漁業損失金額超過2329萬元，秀林鄉則是1486萬餘元。

縣府表示，農業處4月中旬向農業部爭取公告農業天然災害救助，依原救助辦法「定置網漁業」救助項目，包含石碇、網身、纜繩、鋼索及浮球等，損害率達20％以上者，每組現金救助額度最高30萬元，未達20％者不予救助，不適合實際受災情形，因此不斷向中央爭取提高救助額度。

中央上月初在震災復原重建工作會議上，允諾與縣府給予受災漁友支持，農業部同月底公告修正「農業天然災害救助辦法」規定，定置網漁業救助項目除了分成大型定置網類、其他定置網類，再細分救助金額。

大型定置網類「網具」全毀（整組換新），救助金額為每組60萬元，半毀（部分修復） 每組30萬元；「錨碇系統」全毀（整組重布） 每組50萬元，半毀（部分重布）每組25萬元；其他定置網類則是每組最高3萬元。

農業處長陳淑雯表示，中央修正救助辦法後，同意溯及此地震的受災定置漁場，依照各定置漁場受災情形，保守估計符合救助項目者，可再獲25萬元救助金，請受災定置網漁業所在鄉鎮公所盡速提報，加快辦理現金救助申請事宜。

花蓮強震造成縣內定置漁網損失約3800萬元，縣府農業處長陳淑雯（右）前往勘災，表示保守估計符合救助項目者，可再獲25萬元救助金。圖／花蓮縣政府提供
花蓮強震造成縣內定置漁網損失約3800萬元，縣府農業處長陳淑雯（右）前往勘災，表示保守估計符合救助項目者，可再獲25萬元救助金。圖／花蓮縣政府提供

0403花蓮大地震

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