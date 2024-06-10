穗花棋盤腳如花火般綻放 免費導覽宜蘭五結「穗一晚」
每年6、7月是宜蘭縣五結鄉「穗花棋盤腳」開花時節，穗花棋盤腳因果實如圍棋盤桌的桌腳般而得名，最特別的是花朵於傍晚入幕時逐漸伸展，至午夜時綻放如煙火般燦爛，吸引無數遊客到五十二甲溼地探訪，鄉公所舉辦「花心五結」免費導覽體驗，4場次各50個名額。
鄉公所表示，2024花心五結活動於即日起開放報名https://reurl.cc/OMzqO9，時間是6/29(六)、6/30(日)、7/6(六)、7/7(日)辦理4場次，每位報名者都可以參與穗花棋盤腳深度導覽、體驗手工皂DIY，費用全免，名額有限，歡迎參加沿著五股圳的小徑漫步，欣賞著猶如煙火般的花景。
活動結合宜蘭縣觀光大使協進會推出穗花導覽活動，解說五十二甲溼地生態及穗花之美，另有穗花限定手工皂DIY，以最自然的方式將穗花帶回家。五結鄉旅宿業者幸福蝸牛、陳家庄農園、蜜雪蓮城堡、松風文旅、塔塔佳渡假會館等也積極參與，讓來到五結鄉的旅人們都能好好「穗一晚」，體驗五結之美。
鄉長沈德茂表示，五十二甲溼地是五結鄉非常值得推薦的觀光景點，穗花棋盤腳更是深具特色的台灣原生植物，搭配旅遊周邊景點，適合安排小旅行。
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