快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

穗花棋盤腳如花火般綻放 免費導覽宜蘭五結「穗一晚」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣原生種「穗花棋盤腳」最近盛開，入夜後如花火般綻放，鄉公所舉辦花心免費導覽活動，歡迎來五結鄉「穗一晚」。圖／五結鄉公所提供
台灣原生種「穗花棋盤腳」最近盛開，入夜後如花火般綻放，鄉公所舉辦花心免費導覽活動，歡迎來五結鄉「穗一晚」。圖／五結鄉公所提供

每年6、7月是宜蘭縣五結鄉「穗花棋盤腳」開花時節，穗花棋盤腳因果實如圍棋盤桌的桌腳般而得名，最特別的是花朵於傍晚入幕時逐漸伸展，至午夜時綻放如煙火般燦爛，吸引無數遊客到五十二甲溼地探訪，鄉公所舉辦「花心五結」免費導覽體驗，4場次各50個名額。

鄉公所表示，2024花心五結活動於即日起開放報名https://reurl.cc/OMzqO9，時間是6/29(六)、6/30(日)、7/6(六)、7/7(日)辦理4場次，每位報名者都可以參與穗花棋盤腳深度導覽、體驗手工皂DIY，費用全免，名額有限，歡迎參加沿著五股圳的小徑漫步，欣賞著猶如煙火般的花景。

活動結合宜蘭縣觀光大使協進會推出穗花導覽活動，解說五十二甲溼地生態及穗花之美，另有穗花限定手工皂DIY，以最自然的方式將穗花帶回家。五結鄉旅宿業者幸福蝸牛、陳家庄農園、蜜雪蓮城堡、松風文旅、塔塔佳渡假會館等也積極參與，讓來到五結鄉的旅人們都能好好「穗一晚」，體驗五結之美。

鄉長沈德茂表示，五十二甲溼地是五結鄉非常值得推薦的觀光景點，穗花棋盤腳更是深具特色的台灣原生植物，搭配旅遊周邊景點，適合安排小旅行。

台灣原生種「穗花棋盤腳」最近盛開，入夜後如花火般綻放，鄉公所舉辦花心免費導覽活動，歡迎來五結鄉「穗一晚」。圖／五結鄉公所提供
台灣原生種「穗花棋盤腳」最近盛開，入夜後如花火般綻放，鄉公所舉辦花心免費導覽活動，歡迎來五結鄉「穗一晚」。圖／五結鄉公所提供

延伸閱讀

宜蘭端午連假遊客數「對半砍」求補助 交長：視訂房狀況滾動調整

住好房開好車享受人生！小資族也能玩得很奢華的輕奢風宜蘭二日遊

宜蘭校園霸凌…「拳打腳踢鎖喉」跆拳道隊學姐 國中生道歉：我豬狗不如

4:05宜蘭近海規模4.1地震 最大震度4級

相關新聞

花蓮定置漁網遭地震毀損3800萬 縣府爭取回溯 漁場可再獲25萬救助金

花蓮強震造成縣內定置漁網損失約3800萬元，農業部的天然災害救助辦法規定，每組最多申請30萬元，經縣府不斷爭取提高救助額...

穗花棋盤腳如花火般綻放 免費導覽宜蘭五結「穗一晚」

每年6、7月是宜蘭縣五結鄉「穗花棋盤腳」開花時節，穗花棋盤腳因果實如圍棋盤桌的桌腳般而得名，最特別的是花朵於傍晚入幕時逐...

基隆山崩下午通車 海科館推門票半價滿額抽獎

基隆市潮境公園路口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經搶修後，提前今天下午2時開放通行，海科館特別推出明天起至3...

台2線基隆潮境公園山崩連日搶修 今天下午提前通車

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日山崩，交通雙向阻斷，公路局連日清運崩坍土方，運出土石1萬3千立方公尺，今天辦理損壞路面刨除加封、邊坡邊脚防護及交維設施。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，原訂明天（11日）重新通車，可提前到今天下午2點，有助疏解端午車潮。

影／端午節「1秒立蛋」 饒慶鈴推這種方式成功率最高

今天是端午節，台東縣長饒慶鈴挑戰「1秒立蛋」，依據網傳技巧嘗試甩雞蛋、用磨砂紙及放鹽巴等方式，但甩雞蛋找重心這個方式連試...

影／基隆走山明通車 縮時攝影曝從白天到黑夜不眠不休

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局昨天下午5點清運完畢崩坍所有土方，總計運出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。