基隆山崩下午通車 海科館推門票半價滿額抽獎

基隆市潮境公園路口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經搶修後，提前今天下午2時開放通行，海科館特別推出明天起至30日，各場館門票半價入館優惠及消費滿額抽獎活動。

國立海洋科技博物館館長陳素芬今天表示，台2線基隆北寧路潮境公園路口日前發生土石崩落，非常感謝交通部公路局及基隆市政府投入搶修，讓台2線可以在下午恢復通車，海科館也因應推出各場館門票半價優惠，鼓勵民眾前來海科館園區看山看海、吃美食、體驗海洋之美。

陳素芬說，除市府推出的潮境振興方案，海科館也加碼明天起至30日，民眾只要憑海科館門票，累積館內及潮境公園周邊商家消費發票金額達新台幣500元，就可在海科館主題館一樓商店及潮境智能館4樓商店參加抽獎活動，天天抽獎，人人有獎，獎項均為海科館特色商品，前10名獎項為價值1000元至2000元海科館文創商品。

陳素芬表示，適逢海科館10週年館慶，海科館6月起陸續推出半島海洋節系列活動，包含每週六的海洋影展，另與國立故宮博物院合作辦理「河海行舟清明上河圖數位特展」，及與環境部資源循環署合作辦理「織造未來特展」等活動，歡迎大家在濱海道路通車後到海科館，體驗不一樣的博物館氛圍。