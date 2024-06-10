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影／基隆走山明通車 縮時攝影曝從白天到黑夜不眠不休
台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局昨天下午5點清運完畢崩坍所有土方，總計運出土石1萬3千立方公尺，今天辦理損壞路面刨除加封、邊坡邊脚防護及交維設施，明天正式搶通。基隆市政府產發處昨提供縮時攝影，完整記錄整個山頭、道路從堆滿土石到清空的過程，向辛苦工作人員致謝。
回顧這起令人驚心動魄的基隆山崩事件，台二線北寧路潮境公園路口山壁，3日下午2時28分發生大規模走山，11車被波及，4車被壓在土石下方，2男受困被救出送醫，整個山頭消失。這起走山事故，交通部研判是連日的地震及豪雨所致。
交通部公路局、基隆市政府從白天到黑夜不民不休，一直到端午節連假都沒有休息，一群人不眠不休投入搶修工作。市政府產發處提供縮時攝影，時間從4日上午 11時開始，記錄到9日下午5時整點縮時攝影，可以看到整山壁、道路從堆滿土石到清空的過程。
公路局動員PC300型挖土機2輛、PC200型挖土機5輛、傾卸卡車至125輛、鏟裝車3輛及多位工程人員連續多日搶災，到昨天下午5點清運崩坍土方完畢，把道路路面重新空出來。
公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈說，連日來總計清運出來的土石有1萬3千立方公尺，前後設置二個清運平台，最危險工程項目「刷坡」，也就是把坡頂一些要掉不掉、懸在上方巨石全部刷下來，危險浮石刷下後，逐漸降低平台高度，逐日用卡車把土石清運至台北港。（影片提供：基隆市政府產發處）
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