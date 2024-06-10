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潮境路斷搶修 店家公休 街頭曬海菜

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
進潮境遊客少，昨有居民把石花菜攤在人行道曬太陽。記者游明煌／攝影
進潮境遊客少，昨有居民把石花菜攤在人行道曬太陽。記者游明煌／攝影

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日山崩，阻斷雙向交通，公路局搶修昨進入第7天，下午已清完所有崩坍土方，運出1萬3千立方公尺，待完成道路柏油鋪設、邊坡防護及交維設施，預計明天可恢復通車。

因崩塌的山坡地位於潮境公園入口處，沿線商家原想趁端午連假大發利市，不料大山崩落得慘澹苦撐，有店家業績掛零，連飲料一杯都沒賣出，有的只剩1、2成，。昨天有店家直接掛出「今日公休」，店內椅子早收起來，疊在一起，整條街往潮境公園一路冷清。

因沒什麼遊客進潮境，停車場入口處旁，昨早有居民索性把十多天前採收的石花菜全攤在人行道上曬太陽，整個人行道全是石花菜，留下一點通道讓遊客走。居民大嘆，「第一次端午節這麼冷清，但沒人也好，比較不會踩到石花菜」。

有店家說，生意只剩1、2成散客，車子開不進來是最大原因，但仍有一些零星散客會走路進來，預訂的全取消，但苦不堪言還是要撐下去，盼早日能搶通。

公路局昨動員PC300型挖土機2輛、PC200型挖土機5輛，及鏟裝車3輛時，還有多位工程人員全力搶災，到下午5時半已清運完崩坍土方，把道路路面重新空出。

人行道 山崩 潮境公園

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