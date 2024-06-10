端午冷清 國5未塞 蘇花車潮剩3成

地震落石影響民眾到東部旅遊意願，端午連假花蓮住房率僅剩1成2，不僅國5完全沒塞車，蘇花路廊車潮更掉到3成，台9線崇德管制站南北車輛稀少。遊客喜愛逛的東大門夜市，用餐時段冷清清、街頭車輛稀少，許多旅宿、餐飲業者苦撐。

端午連假第二天，通常宜蘭清水地熱園區或太平山等熱門景點假日車流大增，甚至須啟動車輛總量管制，但昨一整天人車冷清，停車場都還有空位。國道5號車況也沒亮紅燈或紫燈，平原線時速都還有90以上。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊昨天全線通暢，南下、北上車流量分別為2000多輛，今年交通量是去年同期3成。警方在崇德管制站站崗，因車輛稀少，不需放三角錐管制。

東大門夜市原住民一條街主委楊秋農說，前天天氣比較好，消費者較多，但大多是在地人，昨晚花蓮下起雨，消費者只剩3分之1。中央雖有推「好市加倍券」，但數量有限，且只有假日才有，只有少量助益。

觀光署6月起補助遊客入住花蓮縣合法旅宿，但旅宿業者至今感受不到觀光復甦跡象。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，這次觀光受創很嚴重，住房率好一點也僅1成8，差一點更只有1成2，十分低迷，現在只能充實自己，提升建築安全與服務品質，不惡意漲價，希望重拾旅客對花蓮的信心。