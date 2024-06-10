聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營抵制說惹民怨 蕭美琴花蓮送暖

聯合報／ 記者王思慧林麗玉鍾維軒／連線報導
針對綠營議員支持抵制花蓮言論，副總統蕭美琴回應，現在花蓮需要溫暖的應援，「不要用政治角度看待」。記者王思慧／攝影
針對綠營議員支持抵制花蓮言論，副總統蕭美琴回應，現在花蓮需要溫暖的應援，「不要用政治角度看待」。記者王思慧／攝影

403地震後花蓮觀光受創，日本人組團應援花蓮觀光旅遊業，身為「花蓮女兒」的副總統蕭美琴上任後首度回花蓮。針對民進黨新潮流系台北市議員李建昌支持抵制花蓮言論，蕭美琴表示，現在花蓮需要溫暖的應援，「不要用政治角度看待」。

李建昌日前在臉書發文，指國民黨被立院黨團總召傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「我有點贊成」，甚至立法院民進黨團總召柯建銘都曾說「老天有眼發生大地震」，雖然2人事後道歉，仍引爆地方怒火。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，號召40多人組成「在台日本人花蓮應援團」，前天起在花蓮2天1夜小旅行，為觀光業加油打氣。昨天參訪松園別館時，蕭美琴是神祕嘉賓。

蕭美琴說，在地震後，花蓮人需要更多溫暖，她也以實際行動支持，之前帶40位黨工到花蓮旅行，也拍了一些影片，希望大家看到花蓮美景仍在。雖然太魯閣國家公園還需要時間恢復，但花蓮還是有其他值得遊玩的地方，現在大家也需要很多的溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。

蕭美琴說，震後面臨很多花蓮產業蕭條的問題，大家都很努力，希望促進花蓮產業復甦，也有很多國家都很關心台灣、支持花蓮。

對於綠營抵制花蓮言論，國民黨台北市議員游淑慧抨擊，民進黨已踩過那一條紅線，尤其花蓮是蕭美琴的從政起家厝，民進黨不管是賑災或仇視，都應該要衝著立委傅崐萁，這不應是江湖鐵律嗎？怎麼會對傅崐萁出氣，變成對花蓮整個黎民百姓出氣？

國民黨議員柳采葳說，花蓮因地震造成嚴重損失，這時應不分黨派力挺民眾，不該讓人民變成仇恨政治的犧牲品。

李建昌日前致歉後，昨未出面回應。民進黨新系北市議員陳賢蔚表示，李建昌單純反映部分朋友看法，對於不適當的發文，李已公開表達不妥及歉意，包括李建昌在內的民進黨議員其實很關心花蓮觀光振興。

民進黨 花蓮 蕭美琴

延伸閱讀

日台交流協會遊花蓮支持觀光 迎神秘嘉賓蕭美琴

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

綠議員抵制花蓮說犯眾怒 藍批民進黨踩過了紅線、點名蕭美琴出面回應

影／不滿傅崐萁作為…綠議員贊成抵制花蓮後發文道歉 柯文哲怒批：乾脆辭職

相關新聞

綠營抵制說惹民怨 蕭美琴花蓮送暖

403地震後花蓮觀光受創，日本人組團應援花蓮觀光旅遊業，身為「花蓮女兒」的副總統蕭美琴上任後首度回花蓮。針對民進黨新潮流...

基隆玉兔橋防滑條鏽蝕 老少摔倒

基隆市田寮河兩側人行道林蔭茂密，是市民每天運動、散步重要處所，尤其玉兔橋上有一處平台，是很多長者聚集做早操的地方，但近日...

端午冷清 國5未塞 蘇花車潮剩3成

地震落石影響民眾到東部旅遊意願，端午連假花蓮住房率僅剩1成2，不僅國5完全沒塞車，蘇花路廊車潮更掉到3成，台9線崇德管制...

潮境路斷搶修 店家公休 街頭曬海菜

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日山崩，阻斷雙向交通，公路局搶修昨進入第7天，下午已清完所有崩坍土方，運出1萬...

端午蘇花路廊冷清沿途沒半輛車 觀光業者嘆：從懂事以來「沒見過」

端午連假，蘇花路廊今天南北向各約2000多輛車次，遠低於公路局先前預估車流，今年端午節交通量與去年相較，僅約3成；有觀光...

遊客怕地震落石跳過花蓮 中央補助住宿沒起色、東大門夜市冷清

花蓮地震後觀光產業業績慘澹，遊客擔心餘震、山區有落石與土石流，不但端午連假住房率僅剩1成2，就連蘇花路廊車潮都掉到僅3成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。