綠營抵制說惹民怨 蕭美琴花蓮送暖

403地震後花蓮觀光受創，日本人組團應援花蓮觀光旅遊業，身為「花蓮女兒」的副總統蕭美琴上任後首度回花蓮。針對民進黨新潮流系台北市議員李建昌支持抵制花蓮言論，蕭美琴表示，現在花蓮需要溫暖的應援，「不要用政治角度看待」。

李建昌日前在臉書發文，指國民黨被立院黨團總召傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「我有點贊成」，甚至立法院民進黨團總召柯建銘都曾說「老天有眼發生大地震」，雖然2人事後道歉，仍引爆地方怒火。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，號召40多人組成「在台日本人花蓮應援團」，前天起在花蓮2天1夜小旅行，為觀光業加油打氣。昨天參訪松園別館時，蕭美琴是神祕嘉賓。

蕭美琴說，在地震後，花蓮人需要更多溫暖，她也以實際行動支持，之前帶40位黨工到花蓮旅行，也拍了一些影片，希望大家看到花蓮美景仍在。雖然太魯閣國家公園還需要時間恢復，但花蓮還是有其他值得遊玩的地方，現在大家也需要很多的溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。

蕭美琴說，震後面臨很多花蓮產業蕭條的問題，大家都很努力，希望促進花蓮產業復甦，也有很多國家都很關心台灣、支持花蓮。

對於綠營抵制花蓮言論，國民黨台北市議員游淑慧抨擊，民進黨已踩過那一條紅線，尤其花蓮是蕭美琴的從政起家厝，民進黨不管是賑災或仇視，都應該要衝著立委傅崐萁，這不應是江湖鐵律嗎？怎麼會對傅崐萁出氣，變成對花蓮整個黎民百姓出氣？

國民黨議員柳采葳說，花蓮因地震造成嚴重損失，這時應不分黨派力挺民眾，不該讓人民變成仇恨政治的犧牲品。

李建昌日前致歉後，昨未出面回應。民進黨新系北市議員陳賢蔚表示，李建昌單純反映部分朋友看法，對於不適當的發文，李已公開表達不妥及歉意，包括李建昌在內的民進黨議員其實很關心花蓮觀光振興。